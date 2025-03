Magnifico 2025, premio europeo all’olio d’oliva di extra qualità: alla Toscana due riconoscimenti

Olio d’oliva - © Steve Buissinne - Pixabay

A Firenze, al Teatro del Sale, la XIII edizione del premio europeo per l’olio di oliva di extra qualità, il Magnifico 2025.

Su tutti trionfa la Campania con la Riserva di Fattoria Ambrosio, dalla provincia di Salerno. La Toscana certifica invece una straordinaria annata con produzioni di altissimo livello che gli fanno guadagnare ben due riconoscimenti. Alla Società Agricola Fop, di Guardistallo in provincia di Pisa, con l’olio Lazzaro va il Masterpiece 2025, il premio per un olio di qualità eccellente con una produzione sotto i mille litri. Il Menvra d’Oro (Best of all Time 2025), il premio per la maggior continuità nell’alta qualità della produzione, va al Frantoio Franci di Montenero d’Orcia in provincia di Grosseto, già Magnifico 2023.

In questa edizione per la prima volta è stata presentata una sezione speciale dedicata alla Lecciana, una nuova cultivar, frutto dell’incrocio tra Leccino e Arbosana. Il Best Lecciana 2025 è Janiroc prodotto dalla famiglia Pons a Lleida, in Spagna: una produzione di qualità con aspetti aromatici molto interessanti.

Azienda dell’anno, che ha collezionato il maggior numero di campioni con il punteggio più alto, è Viola dall’Umbria, che lo aveva già conquistato nel 2023. Miglior azienda new entry è il Frantoio Mercurius a Penne in provincia di Pescara. Una riconferma, invece, per la categoria miglior oleoturismo europeo, che torna in Istria, all’azienda agricola a conduzione familiare Chiavalon, il Best Italian Hospitality 2025 va in Umbria all’azienda agricola Decimi.

Un’annata eccezionale

“Siamo veramente soddisfatti – ha dichiarato Matia Barciulli, Presidente del Premio Il Magnifico- questa edizione è stata particolarmente potente e molto combattuta. I prodotti che abbiamo selezionato sono di altissima qualità e la vittoria è stata decisa al millesimo. Per valorizzare al meglio i prodotti delle varie aree di produzione, abbiamo deciso di dare vita alla Collection: dodici campioni, tra cui è stato scelto il Magnifico, che rappresentano il meglio della produzione dell’annata e che andranno a rappresentare la qualità dell’olio EQOO da tutta Europa”

Durante la serata sono stati nominati i nuovi ambasciatori dell’olio, si tratta di: Cristina Bracali, storica casting director del programma La Prova del Cuoco e Brand Ambassador per la valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari, Mario Cipriano di Cipriano Pizzeria e Alberto Grimelli giornalista ed editore della testata Teatro Naturale. Il premio Produttore Eroico, dedicato allo Chef Fabio Picchi e realizzato in collaborazione con il figlio e ristoratore Giulio, è stato consegnato ad Andrea Battiata titolare dell’azienda agraria Ortobioattivo a Firenze.

Un premio speciale alla carriera è stato consegnato al professore Riccardo Gucci, ordinario di Coltivazioni Arboree presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa per la sua attività di ricerca in olivicoltura. Dal 2014 il professor Gucci è Presidente dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio e Socio Ordinario dell’Accademia dei Georgofili dal 2015.

Come di consueto Il Magnifico donerà le campionature di olio inviate al concorso, e non utilizzate durante i panel, al Banco Alimentare della Toscana ODV, realtà nata nel 1996.