Maltempo: allerta arancione per mareggiate e gialla per neve

Neve in Toscana

Dopo le nevicate e l’intenso freddo dei giorni scorsi è ancora allerta meteo per il maltempo in Toscana. Una perturbazione atlantica interesserà il territorio regionale fino alla mattina di sabato 10 gennaio, con forti venti e mareggiate lungo tutta la costa, isole incluse. Temperatura in calo nella notte e neve in arrivo lungo la dorsale appenninica.

Vento e mareggiate sulla costa, neve sull’Appennino

La Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice arancione per mareggiate su costa centro-settentrionale e Arcipelago fino alle ore 9 di domani. Per queste zone il codice diventerà giallo, dalle 9 fino alla mezzanotte sempre di domani. Per il tratto di costa meridionale, altro codice giallo per vento e mareggiate dalla mezzanotte fino alle 15, sempre di sabato 10 gennaio.

Infine un altro codice giallo è stato emesso per neve: riguarda tutta la zona dell’Appennino aretino, senese ed amiatino ed è valido dalla mezzanotte alle 8 di sabato 10 gennaio.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana.