Tirrenica, il presidente Giani chiede un incontro al Governo: “Inaccettabile ripartire da capo”

Tirrenica

“Le dichiarazioni che annunciano che sulla Tirrenica si deve ripartire da zero, sono inaccettabili. Occorre invece finanziare ed iniziare i lavori per la realizzazione dei due lotti finali, che portano da Fonteblanda al confine con il Lazio. Per questo chiederò un incontro chiarificatore urgente al ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini. E’ il momento di uscire dalla commedia degli equivoci”.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha convocato una conferenza stampa per chiarire il suo pensiero e le sue intenzioni rispetto alla realizzazione di un opera che giudica fondamentale e strategica non soltanto per la Toscana, ma per l’Italia stessa.

Giani: “Finanziare e realizzare i due lotti finali”

“Dei nove lotti previsti per unire Rosignano al confine regionale sud – ha precisato Giani – noi vogliamo che ne siano realizzati subito almeno gli ultimi due, il 5A e il 5B che vanno da Fonteblanda a Pescia Fiorentina”.

Secondo il presidente non è tempo di rinvii ma “è il momento di un chiarimento vero perché l’opera va fatta e la Regione non vuole essere complice di rimpalli di responsabilità e di equivoci che portano a non realizzare l’opera”.

Per Giani con la realizzazione dei lotti 5A e 5B “la Tirrenica farà un salto di qualità” che appare sempre più urgente e necessario. E ha poi osservato che come il Governo abbia stanziato 350 milioni di euro per realizzare il collegamento tra Latina e l’Autostrada del Sole, mentre sulla Tirrenica non ha messo nemmeno un euro.