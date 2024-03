Mare, dalla Versilia alla Maremma stabilimenti aperti a Pasqua

Un panorama dell’Augustus Hotel Resort a Forte dei Marmi

Le previsioni del tempo non promettono bene ma la Pasqua sarà al mare in tanti stabilimenti: dalla Versilia alla Maremma. Un’apertura a macchia di leopardo perché da provincia a provincia le amministrazioni locali hanno diversi orientamenti sulle riaperture.

In Versilia ad esempio l’apertura non è messa in discussione per chi ha licenze annuali e possiede bar e ristoranti: in tal caso ci si potrà concedere un aperitivo o il pranzo di Pasqua. Tra le riaperture Augustus Hotel & Resort al Forte. Mentre chi ha un’autorizzazione stagionale dovrà aspettare la metà di aprile per dare l’avvio all’attività.

Quest’anno, complice l’inverno mite e la chiusura degli stabilimenti balneari praticamente a novembre dell’anno scorso, c’erano tutte le avvisaglie per un anticipo di stagione. Gli annunci di ricerca personale per l’estate 2024 non lasciavano dubbi: da metà febbraio, ultimi giorni del mese le richieste si erano fatte spasmodiche. Ancora in tanti, in verità, stanno cercando camerieri e bagnini.

Tra le realtà che sono già in rampa di lancio la Maremma tra bagni e campeggi, alcune attività della Versilia con bar e ristoranti. In altre realtà come Tirrenia e Livorno si dovrà aspettare maggio.