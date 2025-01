MasterChef Italia sbarca in Lunigiana per la prova in esterna

I tre giudici di MasterChef Italia

La cucina della Lunigiana sbarca a MasterChef Italia: è al centro della puntata di giovedì 23 gennaio. La puntata in esterna del programma in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, è in programma a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara.

I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli dopo la temutissima prova di pasticceria che apre la puntata con il maestro Iginio Massari e l’imprenditrice e pastry chef Debora Massari, si trasferiranno in Lunigiana.

A Pontremoli sarà sfida in piazza. In Lunigiana, da secoli le fazioni di San Geminiano e San Nicolò si sfidano realizzando immensi falò. Questa volta si aggiungeranno la brigata rossa e la brigata blu del popolare cooking show, impegnate a cucinare sui testi delle pentole in ghisa. La tecnica utilizzata sarà quella che si ripete ogni anno da tempi immemori: sulla brace.

A essere protagoniste, dopo la puntata di “4 ristoranti” con Alessandro Borghese saranno Pontremoli e le sue specialità gastronomiche, in primis il testarolo. Una promozione importante quindi per l’enogastronomia locale e in generale per il turismo della zona.

A giudicare l’operato delle due brigate e valutare chi si è calato meglio nella cucina della Lunigiana sono stati chiamati dal programma MasterChef Italia venticinque ristoratori della zona, tutti con una lunga esperienza alle spalle. Arbitri dello scontro culinario come sempre saranno Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli.

La brigata che non riuscirà a superare la prova, deludendo le aspettative dei giudici e soprattutto dei ristoratori della Lunigiana, dovrà affrontare un Pressure Test al momento di rientrare in studio.