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Nuova cittadella della salute a Pitigliano: inaugurati ospedale e casa di comunità

Grazie ad un investimento per il territorio delle Colline dell’Albegna che sfiora i 5 milioni di euro. Giani: “Sfida importante, doppiamente riuscita”

/ Redazione
La nuova cittadella della salute a Pitigliano

È stata inaugurata questa mattina alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a Pitigliano la nuova cittadella della salute, con una casa di comunità e un ospedale grazie a un investimento di quasi cinque milioni di euro di fondi Pnrr che rilancia la sanità pubblica per tutta l’area delle Colline dell’Albegna.

Circa due milioni di euro sono stati stanziati per la Casa di comunità, una casa di comunità baricentrica rispetto ad altre, più piccole, previste nel territorio circostante, ospitata in un nuovo edificio, e due milioni e 750 mila euro per trasformare il primo piano del vecchio ospedale Petriccioli in ospedale di comunità.

“Un investimento – evidenzia il presidente Giani – attento anche all’ambiente e al risparmio energetico”. La nuova casa di comunità è stata infatti realizzata con criteri di altissima efficienza energetica, progettata per ridurre al minimo i consumi pur rispettando la tradizione del contesto architettonico presente.

Le due nuove strutture per i cittadini

Costruita proprio di fronte all’ospedale Petriccioli, la Casa di comunità di Pitigliano ospiterà i medici di medicina generale, gli infermieri di famiglia, l’assistente sociale, gli ambulatori dei medici specialisti per le patologie croniche (cardiologia, diabetologia, neurologia, e geriatria), oltre a servizi territoriali come consultorio e salute mentale. Nella struttura sarà attivato anche l’ambulatorio di attività oraria avanzata, che permetterà ai cittadini che hanno necessità di rivolgersi durante le ore diurne, festive e prefestive e notturne, previa chiamata al 116117. La messa a regime sarà progressiva, in base agli assetti del personale medico e infermieristico.

Il nuovo Ospedale di comunità delle Colline dell’Albegna di Pitigliano, destinato a pazienti che necessitano di cure a bassa intensità o che non possono immediatamente tornare a casa, occupa circa metà del primo piano dell’ospedale Petriccioli ed ha al suo interno undici camere di degenza per un totale di venti posti letto. E’ stato installato un impianto di climatizzazione estiva, adeguato il sistema antincendio e migliorata l’efficienza energetica.

“Con case ed ospedali di comunità – spiega il presidente Giani – offriamo agli abitanti dei territori servizi nuovi per venire incontro ai loro bisogni di salute il più vicino possibile a dove le persone abitano. Grazie ai fondi Pnrr in Toscana abbiamo finanziato una ventina di ospedali di comunità e una settantina di nuove case di comunità. Ad altre abbiamo provveduto con risorse diverse”.

“Si tratta di una sfida importante – prosegue – e qui a Pitigliano doppiamente riuscita. I primi beneficiari della nuova assistenza territoriale e in particolare dei servizi della casa di comunità saranno anziani e malati cronici, ma tutti i cittadini ne beneficeranno. In questo modo pensiamo anche di ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso”.

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