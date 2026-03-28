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Nuova vita per il Parco di Pinocchio a Collodi: il 2026 è l’anno della rinascita grazie ai fondi Pnrr

Sono stati conclusi i lavori finanziati dal Pnrr che hanno interessato i due parchi negli ultimi tre anni migliorandone la qualità e l’accoglienza. Gestirà il parco la nuova società Collodi Edutainment

/ Costanza Baldini
Inaugurazione Parco di Pinocchio

Sabato 28 marzo 2026 si è festeggiata a Collodi la rinascita del Parco di Pinocchio inaugurando una nuova stagione, grazie al cambio di gestione, passata dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi alla Collodi Edutainment, società che oltre al parco si occuperà anche del Giardino Storico Garzoni monumento nazionale legato allo scrittore Carlo Collodi e della Casa delle Farfalle.

La nuova società anticiperà dieci anni di affitto, garantendo liquidità immediata e permettendo di chiudere le difficoltà economiche del Parco.

Nasce così un “sistema integrato Collodi” ricco di eccellenze artistiche, architettoniche e naturalistiche.

L’inaugurazione alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dell’assessora Cristina Manetti, del sottosegretario Bernard Dika e del nuovo presidente Giordano Bruno Guerri è stata accompagnata dalla presenza di un Pinocchio gigante.

Il “Pinocchio di Pinocchi”, di quasi 6 metri, installato temporaneamente all’ingresso del Giardino Storico Garzoni, è un’opera di Edoardo Malagigi, artista e già docente all’Accademia di Belle Arti di Firenze, che ha fatto della rigenerazione dei materiali la sua poetica artistica.

La riapertura è avvenuta dopo che nei mesi di gennaio e febbraio è stato attuato un piano di riordino che è andato a concludere i tre anni di interventi del Pnrr, che si erano concentrati su parte del giardino Garzoni, soprattutto nella parte centrale, e sul percorso monumentale del Parco di Pinocchio, dove sono state restaurate le statue e piantate nuove piante e fiori in sostituzione di quelle vecchie, oltre all’installazione di un impianto di illuminazione notturna che consentirà prossime aperture serali.

“L’immagine di Pinocchio è l’immagine di una Toscana conosciuta e famosa nel mondo.ha detto il presidente GianiSi tratta di una vera e propria porzione del nostro dna. Carlo Lorenzini, detto Collodi, nato esattamente 200 anni fa, il 24 di novembre del 1826, oggi sarebbe felice di assistere a questo evento, orgoglioso di assistere ad un restyling del parco dedicato alla sua creatura e curato dal direttore della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Giordano Bruno Guerri. La Regione è impegnata nella valorizzazione del Parco e del contesto territoriale dove è inserito. Per questo restiamo a disposizione della Fondazione e del Comune per migliorare le infrastrutture viarie di accesso con le risorse che saranno necessarie”.

Il pinocchio di pinocchi

Un piano di riordino per Parco di Pinocchio e Giardino Garzoni

Il Parco di Pinocchio, inaugurato nel 1956 come percorso artistico immersivo tra sculture e installazioni, aveva conosciuto negli ultimi anni una fase di opacizzazione. Adesso sono stati conclusi i lavori finanziati dal PNRR, che hanno interessato i due parchi negli ultimi tre anni migliorandone la qualità e l’accoglienza.

Inoltre è in via di conclusione un massiccio intervento di riassetto del Parco di Pinocchio, partito dall’ingresso fino alla piazzetta dei Mosaici dell’artista Venturino Venturi, senza tralasciare il museo interattivo, le suggestive giostre degli anni Cinquanta e il percorso avventura.

Tutta l’area che precede il percorso monumentale, è stata interessata da una profonda pulizia professionale, mentre sono state rimaneggiate le antiche giostrine degli anni Cinquanta. Anche l’impianto elettrico è stato adeguato mentre si pensa ad una più ampia fruizione dei percorsi, soprattutto nei mesi più caldi, con aperture serali.

Eventi, manifestazioni e convegni

Una serie di iniziative costelleranno l’anno della rinascita del Parco di Pinocchio.

Le iniziative ludiche saranno molte, a partire dalla promozione di picnic immersi nel verde, al parco e al giardino, mentre a maggio arriveranno le auto d’epoca del rally delle Terre di Canossa. Dopo il babbo, a maggio si festeggeranno le mamme che avranno l’ingresso libero al Parco, giardino Garzoni e casa delle farfalle.

Tra gli appuntamenti, si celebreranno le due ruote a pedali, invitando tutti a venire al parco in bicicletta il 3 giugno. Con l’estate inizieranno i giochi d’acqua, nei weekend di luglio e agosto, e le aperture in notturna nel parco con speciali visite guidate, mentre in prossimità del 10 agosto, notte di San Lorenzo.

Ad agosto torneranno gli appuntamenti del Pinocchio Street Festival e il 26 si festeggiano il cane e degli altri animali d’affezione, speciale promozione e svariate iniziative per i bambini che rientrano a scuola a settembre. A ottobre torna la settima edizione del Carnevale Gotico-halloween dei bambini.

Secondo l’assessora Cristina Manetti:L’apertura della nuova stagione del Parco di Pinocchio e del Giardino Garzoni segna un momento di grande valore per la Toscana, che celebra con orgoglio i duecento anni dalla nascita di Carlo Lorenzini. L’ingresso gratuito in questa giornata inaugurale è un segno concreto di apertura e accoglienza verso le comunità e i visitatori, restituendo loro un luogo simbolo della nostra identità culturale. Il rilancio di Collodi, sostenuto anche attraverso le risorse del Pnrr, rappresenta un modello virtuoso di valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico, in cui investire significa guardare al futuro con le radici ben piantate nella storia e nella creatività che questa terra sa esprimere.”

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