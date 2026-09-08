OOOMH Music Festival 2026: tre giorni di cinema, musica e incontri a Guardistallo

Piero Pelù

Torna a Guardistallo l’OOOMH Music Festival, manifestazione dedicata all’incontro tra musica, cinema, cultura e territorio.

L’edizione 2026 si articolerà in tre giornate – venerdì 11, domenica 13 e sabato 19 settembre –alternando proiezioni e incontri al Teatro Marchionneschi a una grande serata conclusiva di musica dal vivo all’Area Sagre.

Venerdì 11 settembre – “Rumore Dentro” con Piero Pelù e “Uscivamo molto la notte”

Il festival prenderà il via venerdì 11 settembre al Teatro Marchionneschi. Alle 18 sarà proiettato “Rumore dentro”, documentario che sarà presentato alla presenza di Piero Pelù.

Alle 21.15 spazio invece a “Uscivamo molto la notte” di Stefano Pistolini e Bruno Casini, con la proiezione del film alla presenza degli autori e di ospiti veramente speciali. Un viaggio nella cultura e nella vita notturna fiorentina, tra musica, club e una stagione creativa che ha lasciato un segno profondo nella storia della città.

Le due proiezioni sono a pagamento, con prevendite attraverso DICE.

Giorgio Canali & Rossofuoco

Domenica 13 settembre – Giorgio Canali e “50 dischi”

Il secondo appuntamento è per domenica 13 settembre, ancora al Teatro Marchionneschi. Alle 17 sarà proiettato “Con la pioggia dentro”, documentario dedicato a Giorgio Canali, musicista e produttore tra le figure più importanti della scena alternativa italiana. La proiezione si svolgerà alla presenza del regista. Prevendita su Dice.

Alle 19 il festival proseguirà con la presentazione di “50 dischi da ascoltare prima della fine del mondo”, insieme all’autore Simone Stefanini: un viaggio sentimentale attraverso cinquanta album fondamentali della storia della musica e altrettanti modi per raccontare perché continuiamo ad avere bisogno dei dischi. L’incontro è a ingresso gratuito.

Sabato 19 settembre – La festa finale all’Area Sagre

OOOMH si sposterà infine all’Area Sagre di Guardistallo sabato 19 settembre, per la giornata conclusiva del festival. A partire dalle 18.30 saliranno sul palco Marconisti con un omaggio a Guccini, SAYST e Mrs. Lemon, prima della chiusura affidata all’OOOMH DJ Set.

La serata del 19 settembre sarà completamente gratuita, con cibo e bevande disponibili nell’area per accompagnare musica e festa fino alla conclusione del festival.

OOOMH Music Festival 2026

Guardistallo (PI)

11, 13 e 19 settembre 2026

Proiezioni al Teatro Marchionneschi: a pagamento

Presentazione del 13 settembre e live del 19 settembre: ingresso gratuito

OOOMH