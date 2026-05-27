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Arriva in Toscana “Opera Camion”: l’opera lirica va in tour gratuitamente nelle piazze

Dal 27 giugno al 7 luglio sette appuntamenti gratuiti porteranno nelle piazze di Firenze, Scandicci, Pontassieve, Empoli, Montevarchi e Grosseto l’opera “Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini, eseguita dai giovani talenti dell’Accademia del Maggio con l’orchestra diretta da Pietro Mazzetti

/ Redazione
Opera Camion

Un camion che si apre in piazza e si trasforma in un teatro sotto le stelle: arriva in Toscana “Opera Camion 2026 – Il Maggio in piazza”, il progetto nato da un’idea di Fabio Cherstich e Gianluigi Toccafondo e sostenuto dalla Fondazione CR Firenze insieme al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Dal 27 giugno al 7 luglio sette appuntamenti gratuiti porteranno nelle piazze di Firenze, Scandicci, Pontassieve, Empoli, Montevarchi e Grosseto l’opera “Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini, eseguita dai giovani talenti dell’Accademia del Maggio con l’orchestra diretta da Pietro Mazzetti.

“Con Opera Camion il Maggio entra letteralmente nelle strade e nelle piazze, dialoga con pubblici nuovi, coinvolge famiglie, giovani, cittadini che magari non hanno mai assistito a un’opera lirica. ha dichiarato la sindaca Sara Funaro È un progetto che va nella direzione che vogliamo dare alla cultura nella nostra città, una cultura che si apre sempre di più alla comunità, esce dai suoi spazi tradizionali, abbattendo distanze e rendendo la musica e il teatro sempre più accessibili, inclusivi e condivisi. Un segnale importante nel solco del grande lavoro avviato al Maggio Musicale dal sovrintendente Carlo Fuortes, per rafforzarne il ruolo non solo di eccellenza culturale internazionale ma di istituzione viva, aperta e sempre più vicina ai cittadini di tutte le età. Un ringraziamento va alla Fondazione CR Firenze, che continua a promuovere e accompagnare iniziative capaci di coniugare alto profilo culturale e attenzione alla dimensione sociale, contribuendo a rendere la cultura uno strumento di partecipazione, inclusione e crescita per tutta la comunità”.

Opera Camion

Il progetto, nato nel 2016 con il sostegno dell’allora sovrintendente dell’Opera di Roma Carlo Fuortes, recupera lo spirito più popolare e itinerante del melodramma: niente teatro tradizionale, ma uno spettacolo aperto a tutti, senza barriere e senza formalità.

Il pubblico potrà assistere all’opera in maniera spontanea, portandosi la sedia da casa, tra passanti curiosi, famiglie e giovani magari alla loro prima esperienza con il melodramma.

Il camion non è soltanto un mezzo logistico, ma diventa esso stesso scenografia e macchina teatrale.

Cherstich firma la regia mentre Toccafondo cura immagini e animazioni, trasformando il container in un palcoscenico urbano capace di creare un rapporto diretto e ravvicinato tra artisti e spettatori.

Per l’edizione toscana è stato scelto “Gianni Schicchi”, atto unico ambientato nella Firenze del 1299 e considerato ideale per le piazze grazie alla sua comicità, al ritmo serrato.

Protagonista il furbo notaio che beffa un’intera famiglia di avidi parenti per assicurarsi la casa più bella della città e garantire l’amore tra sua figlia Lauretta con il giovane Rinuccio. Comicità, ritmo serrato, una galleria di personaggi irresistibili e, al centro, una delle arie più celebri del repertorio pucciniano: “O mio babbino caro”.

L’opera sarà proposta integralmente, in una formula che punta a rendere la lirica accessibile e condivisa, riportandola tra le persone come autentico rito collettivo.

Il calendario

Venerdì 27 giugno, Firenze, Quartiere 3
Domenica 29 giugno, Scandicci, piazza della Resistenza
Martedì 1 luglio, Pontassieve, Piazza Washington
Mercoledì 2 luglio, Empoli, piazza Farinata degli Uberti
Venerdì 3 luglio, Montevarchi, piazza Varchi
Domenica 6 luglio, Firenze, Quartiere 5
Lunedì 7 luglio, Grosseto, Lungomare di Marina di Grosseto

Tutti gli spettacoli sono alle ore 21, a ingresso libero e gratuito

GIANNI SCHICCHI – © Luca Bruno

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