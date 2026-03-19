“Musica oltre le storie, tour”, a Firenze il concerto di Paolo Buonvino, compositore per il cinema

Paolo Buonvino

Le colonne sonore dei film sono musiche del cuore, che accompagnano le immagini sul grande o piccolo schermo, dando loro enfasi, significati nuovi, emozioni. Uno dei compositori italiani di musica per il cinema più apprezzati oggi, Paolo Buonvino, sarà in concerto al teatro Puccini di Firenze il 31 marzo prossimo (ore 21.00). L’autore, che ha collaborato con i più importanti registi italiani e internazionali, proporrà al pubblico il suo concerto Musica oltre le storie, tour, che consentirà al pubblico di ascoltare dal vivo le sue colonne sonore più note, arricchite da suggestivi arrangiamenti.

Nella sua performance live, le note di Buonvino si affrancano dalle immagini per le quali erano nate, tornando all’iniziale ispirazione del compositore. Il viaggio musicale attraverserà alcune delle sue opere più iconiche, composte per L’ultimo bacio, Caos calmo, Romanzo Criminale, A casa tutti bene, La Matassa, la serie dal successo internazionale Medici: Masters of Florence, fino alla più recente composizione per Il Gattopardo, la serie Netflix, solo per citare alcuni dei più famosi titoli da lui firmati. Sul palco, Paolo Buonvino (pianoforte ed elettronica) sarà affiancato da un ensemble di otto musicisti d’eccezione: un trio d’archi, percussioni, strumenti a fiato, fisarmonica, plettri e voce. Ad arricchire la performance anche un pianoforte Disklavier.

Il concerto live sarà un’esperienza immersiva, tra musica e esperienza visiva, grazie a una raffinata regia di luci progettata per fondersi con la narrazione musicale, trasformando le note in una colonna sonora che ogni spettatore potrà sentire come propria. Un’occasione unica per vivere le musiche di un autore che collaborato con Gabriele Muccino, Paolo Virzì, Michele Placido, Giovanni Veronesi, Sergio Rubini, Carlo Verdone, con i registi internazionali come Tom Shankland, Diane Kurys, Joan Carr-Wiggin, Christian Duguay, Jon Cassar, vincitore, nel 2008, del David di Donatello e del Nastro d’Argento per la colonna sonora di Caos calmo.

Il concerto si tiene in occasione dell’uscita su tutte le piattaforme digitali del nuovo album di Paolo Buonvino, La musica oltre le storie, live, che nasce dall’incontro tra la dimensione cinematica delle sue composizioni e una ricerca sonora contemporanea. Tra i 22 brani della tracklist anche L’incanto sospeso e Spunta lu suli, tratti da Il Gattopardo; e ancora Steiner dal film Caos calmo, Non sono pensieri carini, da L’ultimo bacio, Pizzini, da La matassa, Renaissance”da I Medici Masters of Florence, Risvegli dalla serie Tv A casa tutti bene.

“Ho sempre vissuto la musica come un ponte invisibile tra le emozioni e il mondo esterno – dichiara Paolo Buonvino. Questo concerto nasce dal desiderio profondo di creare un momento di condivisione autentica, in cui le mie composizioni possano respirare oltre le immagini per cui sono nate, trovando nuove forme di espressione e dialogo con il pubblico. Ogni melodia è il frammento di un viaggio, una traccia sonora che ha dato voce a storie sul grande e piccolo schermo, ma è anche parte del mio stesso cammino. Con questo live, voglio restituire alla musica la sua energia originaria, permettendole di vibrare nella sua essenza più pura, libera di raccontare nuove emozioni.”

I biglietti per il concerto di Paolo Buonvino, di martedì 31 marzo, alle ore 21.00, al cinema teatro Puccini di Firenze, sono disponibili su Ticket One o alla cassa del teatro.