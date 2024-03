Pasquetta in Toscana: 5 idee di viaggio, dalla caccia al tesoro ai treni storici

Caccia al tesoro botanico per Pasquetta nella Villa Reale di Marlia - © Villa Reale di Marlia

Una caccia al tesoro per le famiglie nei giardini più belli, un giro sul treno a vapore, mercatini dell’antiquariato e del verde e mostre da non perdere: ecco 5 idee per trascorrere la giornata di Pasquetta in Toscana, tra natura, borghi e città d’arte.

Caccia al tesoro botanico alla Villa Reale di Marlia e al Parco di Pinocchio

Anche quest’anno la Villa Reale di Marlia e il Parco di Pinocchio a Collodi partecipano alla Caccia al tesoro botanico, l’iniziativa della rete di Grandi Giardini Italiani per avvicinare i più piccoli al ricco patrimonio vegetale del nostro paese.

Alla Villa Reale di Marlia le famiglie riceveranno una mappa del giardino e dieci indizi per scoprire dove si nasconde il baule con il tesoro: il percorso è pensato per piccoli esploratori dai 2 ai 17 anni e ciascun bimbo porterà a casa un piccolo premio. Il parco resterà a disposizione di tutti per un picnic all’aria aperta, con cestino da portare da casa o acquistabile in loco.

Anche il Parco di Pinocchio propone la Caccia al tesoro botanico per grandi e piccini, un’occasione per visitare lo splendido parco monumentale dedicato al burattino più famoso del mondo e scoprire anche le meraviglie della Casa delle Farfalle, che riapre proprio per Pasqua.

Con il Treno Natura alla fiera antiquaria di Buonconvento

Per gli amanti dell’antiquariato il Treno Natura farà tappa per Pasquetta alla fiera regionale antiquaria “Cose del passato” di Buonconvento. Un’occasione unica per salire a bordo dello storico treno a vapore, con le sue suggestive carrozze d’epoca, e viaggiare lentamente da Siena attraverso le Crete, la Val d’Orcia e i vigneti del Brunello di Montalcino alla volta del borgo fortificato che sorge lungo l’antica Via Francigena. Si potrà trascorrere la giornata passeggiando per Buonconvento e visitando il Museo dell’Arte Sacra ed il Museo della Mezzadria Senese.

Le mostre da non perdere

Per gli amanti dell’arte sono tantissime le mostre da visitare in Toscana per il lunedì dell’Angelo. A Pisa chi ancora non le avesse visitate può recuperare due esposizioni: una dedicata al grande fotografo Steve McCurry agli Arsenali della Repubblica e quella sulle Avanguardie artistiche del primo del Novecento a Palazzo Blu, entrambe aperte fino al 7 aprile.

Da non perdere a Palazzo Strozzi a Firenze la grande mostra del grande maestro tedesco Anselm Kiefer, che si apre il 22 marzo: un percorso tra lavori storici e nuove produzioni, tra cui una nuova grande opera creata in dialogo con il cortile rinascimentale. A Lucca è ancora in corso la mostra all’ex Cavallerizza con i capolavori di Antonio Canova mentre a Pistoia Palazzo Buontalenti dal 16 marzo ospita l’esposizione “’60 Pop Art Italia”.

Trekking all’Isola d’Elba

Per i più sportivi per il giorno di Pasquetta il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano propone una suggestiva escursione guidate all’Isola d’Elba. Il trekking di Ischia e Fonza (di 4 ore, con difficoltà medio-facile) parte alle 10 dalla spiaggia di Marina di Campo per poi salire lungo il tratto panoramico immerso nella macchia mediterranea, tra le sue piante capaci di resistere al sale e al calore, per raggiungere la caratteristica cala di Ischia e si prosegue lungo costa fino a raggiungere la selvaggia spiaggia di Fonza, dove godersi il pranzo al sacco portato da casa.