Pesca e innovazione, la Toscana brilla al Seafood. Saccardi: “Vantaggi in termini economici e sociali”

saccardi al seafood

Al Seafood Expo Global di Barcellona, il più importante evento mondiale dedicato al settore ittico appena concluso, l’innovazione è stato uno dei temi cardine su cui si sono distinte le aziende toscane presenti. Dal congelamento del prodotto ittico con tecniche innovative perconsentirne il mantenimento del colore, del sapore e delle proprietà nutrizionali, alla preparazione di sughi pronti da microonde o da rigenerare in padella, fino alla commercializzazione.

“L’introduzione di elementi innovativi – ha detto la vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi partecipando alla tre giorni – risulta fondamentale per dare continuità alle imprese e per assicurare il mantenimento del prodotto sul mercato con un conseguente vantaggio per in termini economici e sociali. Il Seafood rappresenta quindi il luogo e l’occasione per sfruttare le opportunità offerte da una visione globale del panorama produttivo esposto dai vari operatori dei diversi paesi presenti. E la Regione Toscana sostiene e sosterrà questo approccio che è vincente per le nostre aziende, per confrontarsi, crescere e far conoscere i propri prodotti in un contesto internazionale. L’appuntamento è quindi alla prossima edizione del Seafood dove la Toscana ha partecipato con una presenza altamente qualificata. L’augurio è di continuare così e, anzi, aumentare il numero delle imprese interessate a partecipare”.

I numeri del settore in Toscana

Pesca e acquacoltura in forte crescita in Toscana. I numeri rendono bene le dimensioni del comparto ittico a livello regionale: 590 battelli per la pesca in mare, 25 impianti di pesca e acquacoltura di cui 7 impianti in mare, 2000 addetti, 633 i chilometri di costa comprese le isole dell’Arcipelago, 11000 tonnellate all’anno di pescato in mare e ben 8000 tonnellate all’anno di prodotti da acquacoltura.