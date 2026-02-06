Pianosa laboratorio di ricerca ambientale: al via lo studio del Cnr sui sistemi naturali dell’isola

Pianosa. foto: R.Ridi

Parte da Pianosa un nuovo studio dedicato alla mappatura, analisi e valutazione dei servizi ecosistemici dell’isolo. La ricerca è frutto di una convenzione tra il Parco Nazionale Arcipelago Toscano e l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IGG-CNR).

L’obiettivo è approfondire il funzionamento dell’ecosistema e della sua struttura per comprendere i meccanismi a protezione delle coste, la regolazione dei cicli ecologici, ma anche per governare un turismo sostenibile per la valorizzazione paesaggistice e culturale. I risultati saranno poi utilizzati uno strumento essenziale a supporto delle future politiche gestionali del Parco.

Lo studio sarà anche, come spiega il Parco in una nota “uno strumento fondamentale per comprendere il valore e i benefici che la natura di Pianosa fornisce al benessere delle persone, direttamente o indirettamente, grazie al funzionamento dei sistemi naturali dell’isola” . Pianosa sarà dunque un laboratorio a cielo aperto per comprende anche gli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi insulari.

Quartier generale del team è la Base di Ricerca Pianosa del Cnr, l’unica all’interno di un Parco Nazionale e di una Riserva della Biosfera MAB UNESCO in Italia. “Pianosa – evidenzia Brunella Raco, Coordinatrice Scientifica della Base Ricerca Pianosa del CNR – offre condizioni straordinarie per lo studio degli ecosistemi e dei cambiamenti climatici. Lavorare in stretta sinergia con il Parco Nazionale consente di sviluppare ricerche applicate che producono conoscenze utili sia per la comunità scientifica, sia per la gestione e la conservazione del territorio”.

Lo studio sarà completato entro l’autunno 2027 e rientra nell’ambito del Programma Interreg VI A Italia–Francia “Marittimo” 2021–2027, all’interno del quale il Parco Nazionale Arcipelago Toscano partecipa come partner al progetto “UNesco Iniziative Trasfrontaliere – Man And Biosphere – UNIT-MAB”, finalizzato a rafforzare la cooperazione transfrontaliera e la gestione sostenibile delle Riserve della Biosfera.