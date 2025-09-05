Il portale ufficiale della Toscana

Raddoppio ferroviario della Pistoia-Montecatini, dal 15 settembre al via il prolungamento della tratta

Nei giorni feriali saranno prolungati fino a Montecatini diversi treni oggi limitati a Pistoia e un incremento interesserà anche i servizi del sabato e dei giorni festivi

Prevista per il 15 settembre l’attivazione del raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme. L’intervento avrà immediati effetti positivi sull’offerta ferroviaria lungo la linea, si spiega dalla Regione: maggiore puntualità e regolarità del servizio, aumento della capacità della tratta Pistoia–Montecatini, possibilità di incrementare il numero dei treni in un’area ad alta densità abitativa e con numerose strutture ricettive.

Già dal 15 settembre, nei giorni feriali saranno prolungati fino a Montecatini diversi treni oggi limitati a Pistoia e un incremento, seppur più contenuto, interesserà anche i servizi del sabato e dei giorni festivi. Sono allo studio ulteriori prolungamenti su Montecatini con il cambio orario di dicembre 2025.

L’assessore regionale ai trasporti ha sottolineato come, dopo anni di richieste venga finalmente avviata la sperimentazione di una coppia di treni veloci Viareggio–Lucca–Firenze, con fermate limitate e senza soste tra Pistoia e Lucca, così da migliorare i collegamenti diretti con il capoluogo.

Ecco la lista dei treni che dal 15 settembre saranno prolungati:

Proseguono su Montecatini:
18650 – 00.25 da Firenze SMN  (ultimo treno che chiude il servizio, di particolare interesse per il rientro dei turisti da Firenze)
18654 – 05:41 da Firenze SMN
18460 – 06:38 da Firenze SMN
18672 – 13:47 da Firenze SMN
18472 – 14:38 da Firenze SMN
18684 – 17:53 da Firenze SMN  (treno veloce con 47’ di percorrenza fra SMN e Montecatini)
18692 – 20:59 da Firenze SMN

Hanno origine da Montecatini:
18657 – 6.20 da Montecatini T.
18661 – 7.04 da Montecatini T.
18823 – 7.42 da Montecatini T.
18475 – 15.28 da Montecatini T.
18683 – 16.08 da Montecatini T.
18487 – 21.20 da Montecatini T.

