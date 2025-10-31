Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Enogastronomia/

Riparte il viaggio per l’Italia con Vetulio Bondi alla ricerca del “Gelato perfetto”

Seconda edizione per il programma in onda su Food Network. Quattro le tappe: Roma, Arezzo, Faenza e Forlì e gran finale a Brescia

/ Redazione
Torna su Food Network “Il gelato perfetto 2” con Vetulio Bondi

Vetulio Bondi, ambasciatore del gelato artigianale, torna in tv dopo il successo della prima edizione de “Il Gelato Perfetto“. Riparte su Food Network il viaggio alla scoperta del gusto. Bondi, narratore appassionato, guiderà gli spettatori attraverso quattro città italiane, protagoniste di un racconto che unisce cultura, gusto e artigianalità.

In ogni puntata, due gelatieri locali si sfideranno per creare un gusto inedito, ispirato ai sapori e alle tradizioni del territorio. Il vincitore non sarà solo un maestro del gelato, ma un vero interprete della cultura italiana, capace di fondere innovazione e tradizione in un’unica creazione.

Gusti e tappe per “Il Gelato Perfetto”

Il viaggio parte da Roma, dove la tradizione gastronomica locale incontra l’audacia di gusti sorprendenti: Pollo e Peperoni e Ricotta di Pecora laziale. Si prosegue in Toscana, con Arezzo e i suoi prodotti tipici racchiusi in originali creazioni, sullo
sfondo del celebre Saracino, tra castagne del Montemagno e mascarpone locale.

Torna su Food Network “Il gelato perfetto 2” con Vetulio Bondi

La terza tappa è la Romagna, ma non quella di sempre: Faenza e Forlì celebrano i sapori autentici del territorio, dallo squacquerone al passito, l’“oro di Romagna”. Il viaggio si conclude a Brescia, con gelati ispirati ai dolci più iconici della città, come il celebre Bossolà, e una rivisitazione in chiave tutta “bresciana” del gusto Malaga.

Ad accompagnare questo itinerario del gusto ci saranno Bravo SpA, I Gelati del Bondi, LivTours e A’Ricchigià srl Bronte. La serie, composta da 4 puntate, è prodotta da Addictive Ideas, scritta da Nicola Montese e diretta da Fabio Villoresi. “Il Gelato Perfetto 2” andrà in onda dal 31 ottobre alle ore 22 su Food Network (canale 33, Warner Bros. Discovery).

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Enogastronomia / Redazione

Il cioccolato "Made in Tuscany" di Noalya conquista il Salon du Chocolat a Parigi

Il fondatore Alessio Tessieri ha ricevuto il prestigioso Award de la “Virtuosité” conferito dal Club des Croqueurs de Chocolat

Enogastronomia / Costanza Baldini

"Cib'aria" cinque appuntamenti a Firenze per celebrare la diversità attraverso il gusto

Presso la Beast Gallery di Firenze un'immersione nella cultura palestinese, un elogio alla cucina e al cinema indiano, una notte mediterranea alla scoperta dell’isola Ventotene, un evento dedicato alla cucina e alla cultura birmana e un gran finale con una serata dedicata ai tarocchi

Enogastronomia / Redazione

Autumnia 2025 torna a Figline Valdarno: tra ambiente, agricoltura, alimentazione e legalità

Il centro storico di Figline Valdarno si anima per un weekend dal 7 al 9 novembre con cooking show, il mercatino contadino, mostre d'arte e tante attività per i bambini come la fattoria degli animali e Pompieropoli

Enogastronomia

I 20 anni dell'olio Dop Lucca e le sfide future per far crescere la produzione

Enogastronomia

Storie di moderni contadini: Francesco Miari Fulcis, il nobile custode della terra

Enogastronomia

Nasce in Garfagnana il farro Igp ottenuto grazie all'energia pulita

Enogastronomia

Alla scoperta del brigidino di Lamporecchio, dalle fiere ai primi prodotti gluten free

Enogastronomia

Storie di moderni contadini in cucina: la Toscana incontra Napoli

Enogastronomia

Storie di moderni contadini: Podere Arduino, a Bolgheri l'agricoltura che rigenera

I più popolari su intoscana

Viaggi / Ilaria Giannini

Benvenuto autunno: dalle castagne al tartufo tre idee per viverlo in Toscana

Viaggi / Costanza Baldini

“Siena incanta”: cinque settimane di eventi per festeggiare il Natale tra arte, musica, teatro e tradizione

Musica / Costanza Baldini

Camilla Battaglia porta a Firenze “ELEkTRA”: la suite dedicata alle donne tra mito e letteratura

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.