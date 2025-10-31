Riparte il viaggio per l’Italia con Vetulio Bondi alla ricerca del “Gelato perfetto”

Torna su Food Network “Il gelato perfetto 2” con Vetulio Bondi

Vetulio Bondi, ambasciatore del gelato artigianale, torna in tv dopo il successo della prima edizione de “Il Gelato Perfetto“. Riparte su Food Network il viaggio alla scoperta del gusto. Bondi, narratore appassionato, guiderà gli spettatori attraverso quattro città italiane, protagoniste di un racconto che unisce cultura, gusto e artigianalità.

In ogni puntata, due gelatieri locali si sfideranno per creare un gusto inedito, ispirato ai sapori e alle tradizioni del territorio. Il vincitore non sarà solo un maestro del gelato, ma un vero interprete della cultura italiana, capace di fondere innovazione e tradizione in un’unica creazione.

Gusti e tappe per “Il Gelato Perfetto”

Il viaggio parte da Roma, dove la tradizione gastronomica locale incontra l’audacia di gusti sorprendenti: Pollo e Peperoni e Ricotta di Pecora laziale. Si prosegue in Toscana, con Arezzo e i suoi prodotti tipici racchiusi in originali creazioni, sullo

sfondo del celebre Saracino, tra castagne del Montemagno e mascarpone locale.

Torna su Food Network “Il gelato perfetto 2” con Vetulio Bondi

La terza tappa è la Romagna, ma non quella di sempre: Faenza e Forlì celebrano i sapori autentici del territorio, dallo squacquerone al passito, l’“oro di Romagna”. Il viaggio si conclude a Brescia, con gelati ispirati ai dolci più iconici della città, come il celebre Bossolà, e una rivisitazione in chiave tutta “bresciana” del gusto Malaga.

Ad accompagnare questo itinerario del gusto ci saranno Bravo SpA, I Gelati del Bondi, LivTours e A’Ricchigià srl Bronte. La serie, composta da 4 puntate, è prodotta da Addictive Ideas, scritta da Nicola Montese e diretta da Fabio Villoresi. “Il Gelato Perfetto 2” andrà in onda dal 31 ottobre alle ore 22 su Food Network (canale 33, Warner Bros. Discovery).