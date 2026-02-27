Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Made in Toscana/

Sanremo, Dargen all’Ariston con la Toscana addosso: tessuti firmati Marini Industrie e un progetto che omaggia Collodi

Il rapper in gara con il brano “Ai Ai” all’Ariston sta facendo parlare di sé anche per gli outfit: un progetto narrativo ispirato a Pinocchio, nell’anno dei 200 anni dalla nascita di Collodi, tra moda, identità e tessuti toscani

/ Giulia Rafanelli
L’abito realizzato con i tessuti di Marini industrie - © Marini_industrie instagram

Sul palco dell’Ariston Dargen D’amico omaggia la Toscana con i suoi outfit. Il rapper ed ex giudice di XFactor in gara all’Ariston con il brano “Ai Ai”, nella prima serata del festival, si è presentato con un completo ispirato al parquet con la spiga all’italiana. Una scelta alla Dargen.

Il rapper ci ha reso avvezzi ai suoi outfit eclatanti e lo sta facendo anche nelle serate sanremesi. Quelli che sfoggia, infatti, sono abiti concepiti come un progetto che si sviluppa in più puntate, come un racconto, come a puntate uscì il racconto delle gesta del burattino di legno più famoso del mondo e a cui Dargen e la stylist Rebecca Baglini si sono ispirati come metafora per creare una sorta di percorso narrativo indossabile.

Ogni “outfit che l’artista indosserà sul palco rappresenterà una tappa: dal legno alla coscienza, fino al confine tra uomo e macchina”.

Il pezzo con cui il rapper è in gara a Sanremo, infatti, è una denuncia ironica e leggera all’artificiale che avanza, che sfuoca tutto il resto, che inghiottisce la realtà. Pinocchio è la metafora: siamo ancora pelle o legno?

Chissà se è casuale che Dargen abbia indossato nella serata di debutto quell’abito firmato Mordecai, ispirato alla storia di Pinocchio, proprio nell’anno in cui si celebrano i 200 anni dalla nascita del padre di Pinocchio, Carlo Lorenzini, ma noto come Carlo Collodi, dal nome del luogo di nascita della madre.

Toscano il riferimento culturale, toscano il materiale scelto dalla maison per realizzare in parte il progetto.

Dargen, infatti, ha sfilato all’Ariston indossando i capi Mordecai, messi a punto a Empoli dall’azienda Hostage con i tessuti della Marini Industrie, storica azienda di Prato che coniuga innovazione e tradizione. Tessuti corposi, che richiamano i kimono nella forma e nella sostanza e che rimandano a quell’idea di tradizione e innovazione che anche il brano di Dargen intende evocare.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Made in Toscana / Redazione

Torna Oroarezzo: la manifattura alla scoperta di nuovi mercati

Dal 9 al 12 maggio il salone internazionale dell'oreficeria ad Arezzo punta a costruire strumenti e opportunità di export per le aziende del settore

Made in Toscana / Redazione

Nautica, Toscana leader nel settore: Yachting week con 220 imprese

Dal 9 al 13 marzo 2026 la regione sarà protagonista internazionale dello yachting: eventi e incontri con professionisti da tutto il mondo a CarraraFiere

Made in Toscana / Ilaria Giannini

Rapporto Irpet, l’economia toscana cresce: bene export, turismo e lavoro, moda in ripresa

Secondo le stime Irpet il Pil nel 2025 è cresciuto dello 0,8%, superiore alla media nazionale, malgrado uno scenario internazionale incerto

Made in Toscana

Rapporto Irpet sull’economia toscana: Pil in crescita, volano export e turismo

Made in Toscana

Torna la Tuscany Yachting Week, Marras: "Celebriamo una delle grandi filiere della Toscana"

Made in Toscana

Regione e Comuni all’opera: la Toscana del turismo fa sistema

Made in Toscana

La creatività dei giovani tra moda e design racconta la Toscana del futuro

Made in Toscana

Radici Future: la creatività dei giovani per l’identità della Regione Toscana

Made in Toscana

Stefano Ricci, il brand di moda maschile famoso nel mondo con il cuore in Toscana

I più popolari su intoscana

Attualità / Redazione

Alluvione di Firenze: tante iniziative per ricordare il 4 novembre del 1966

Musica / Redazione

Riccardo Muti torna a Firenze sul palco del Maggio Musicale per il concerto in memoria di Vittorio Gui

Made in Toscana / Redazione

Scuola di Ceramica di Montelupo Fiorentino, presentato il percorso formativo

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.