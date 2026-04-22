“Serravalle De Gusto”: una giornata dedicata ai sapori del Montalbano

Serravalle De Gusto

Sabato 25 aprile a Serravalle Pistoiese (PT), arriva la nuova edizione di Serravalle De Gusto – I sapori del Montalbano.

Sarà una giornata dedicata ai prodotti del Montalbano, zona montuosa e collinare che si estende tra Prato, Pistoia e Firenze, celebre per esser apparsa spesso nei dipinti di Leonardo Da Vinci.

“Serravalle De Gusto. Sapori del Montalbano’ è un’iniziativa che racconta in modo autentico la ricchezza di un territorio straordinario della Toscana – ha detto la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi. – Un evento che unisce enogastronomia, cultura, paesaggio e tradizioni, promuovendo le eccellenze locali e rafforzando il legame tra comunità, istituzioni e mondo produttivo. È un esempio concreto di come tutto questo possa diventare motore di sviluppo sostenibile e di attrattività per l’intera regione.”

In programma degustazioni di vini e prodotti tipici del Montalbano, street food, musica dal vivo, visite guidate al borgo medievale e gruppo sbandieratori e tamburini a cura della Compagnia dell’Orso.

Tanti anche le proposte culturali e sportive: mostre fotografiche, prove di tiro con l’arco, passeggiate con i pony, open day di tennis e giochi medievali a cura del Palio di San Lodovico, del Circolo di Ponte di Serravalle e dell’associazione Cecco Santi di Vinci.

Serravalle De Gusto – I sapori del Montalbano è una manifestazione organizzata da Strada dell’olio e del vino del Montalbano, co il patrocinio del Comune di Serravalle Pistoiese, della provincia di Pistoia e della Regione Toscana.

Per facilitare l’ingresso al paese sarà disponibile un servizio di bus navetta gratuito da Masotti e da Ponte di Serravalle con orario 11-19,30.

Serravalle De Gusto