Siena senza barriere architettoniche, 17 nuove rampe per gli spazi pubblici e privati del centro storico

Rendere gli spazi pubblici e privati del centro storico di Siena più accessibili. Con questo obiettivo il Comune di Siena, in collaborazione con l’associazione Luccasenzabarriere e Rotaract Siena, ha proceduto all’estrazione per l’assegnazione gratuita di diciassette rampe mobili in alcuni esercizi commerciali della città.
Le rampe, del valore commerciale di 350 euro ciascuna, sono state donate dall’associazione Luccasenzabarriere, ideatrice e sviluppatrice dell’app Senzabarriere, in collaborazione con Rotaract Distretto 2071.
Siena Senzabarriere.App
L’app Senzabarriere è uno strumento informativo rivolto a cittadini e turisti e aggiornato in tempo reale.
Il progetto nasce da uno screening in tre fasi sull’accessibilità, del centro storico di Siena: la prima fase ha coinvolto edifici pubblici, musei, cinema, teatri e impianti sportivi; la seconda ha coinvolto oltre 440 attività commerciali, ristoranti e strutture ricettive; la terza, Contrade, Società e sedi museali.
Fondamentale il contributo delle scuole superiori cittadine, che hanno raccolto e sistematizzato i dati di accessibilità successivamente inseriti nell’app .
L’assegnazione delle rampe consentirà alle attività beneficiarie di migliorare il proprio livello di accessibilità e di ottenere un rating più elevato all’interno dell’app, favorendo inclusione, autonomia e una fruizione più equa della città. “Il Comune di Siena – ha spiegato l’assessore comunale ai servizi sociali Micaela Papi – conferma così il proprio impegno nella promozione di una città sempre più accessibile, inclusiva e attenta ai bisogni di tutte e tutti, valorizzando la collaborazione tra istituzioni, associazioni, scuole e tessuto economico locale”.