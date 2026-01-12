Siena senza barriere architettoniche, 17 nuove rampe per gli spazi pubblici e privati del centro storico

Disabilità

Rendere gli spazi pubblici e privati del centro storico di Siena più accessibili. Con questo obiettivo il Comune di Siena, in collaborazione con l’associazione Luccasenzabarriere e Rotaract Siena, ha proceduto all’estrazione per l’assegnazione gratuita di diciassette rampe mobili in alcuni esercizi commerciali della città.

Le rampe, del valore commerciale di 350 euro ciascuna, sono state donate dall’associazione Luccasenzabarriere, ideatrice e sviluppatrice dell’app Senzabarriere, in collaborazione con Rotaract Distretto 2071.

Siena Senzabarriere.App

L’app Senzabarriere è uno strumento informativo rivolto a cittadini e turisti e aggiornato in tempo reale.

Il progetto nasce da uno screening in tre fasi sull’accessibilità, del centro storico di Siena: la prima fase ha coinvolto edifici pubblici, musei, cinema, teatri e impianti sportivi; la seconda ha coinvolto oltre 440 attività commerciali, ristoranti e strutture ricettive; la terza, Contrade, Società e sedi museali.

Fondamentale il contributo delle scuole superiori cittadine, che hanno raccolto e sistematizzato i dati di accessibilità successivamente inseriti nell’app .