Siete presente: 64mila euro per i progetti dei giovani volontari di Firenze

La presentazione dei vincitori fiorentino del bando “Siete presente”

Spazio al ruolo delle nuove generazioni nel Terzo settore in Toscana con il bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire”: sono tredici i progetti vincitori nell’area di Firenze, che riceveranno oltre 64mila euro di contributi.

I giovani al centro della società e della comunità

Il bando, realizzato da Cesvot e finanziato dalla Regione Toscana con Giovanisì, in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, e con il contributo delle undici fondazioni bancarie della Toscana, in totale il bando finanzierà 91 progetti in tutto il territorio regionale con 445mila euro di risorse: l’obiettivo è promuovere il ruolo dei giovani nell’associazionismo, dare forza alla loro capacità di innovare il mondo del volontario e di radicarlo ancora di più sul territorio.

“I progetti che vengono premiati e sostenuti offrono spunti nuovi e idee innovative per Terzo Settore e hanno ricadute positive per l’intera comunità – ha sottolineato Luigi Paccosi, presidente di Cesvot, presentando i vincitori fiorentini dell’iniziativa oggi in Palazzo Vecchio – la partecipazione al bando conferma che quello toscano è un tessuto associativo vivace, capace di coinvolgere le nuove generazioni e quindi di rinnovare la sua proposta, la sua capacità di radicamento sul territorio, facilitando allo stesso tempo il ricambio generazionale all’interno delle associazioni”.

“Giovanisì vuole promuovere e valorizzare il ruolo dei giovani nella nostra società, sotto ogni punto di vista, fornendo gli strumenti per realizzare le loro idee, le loro aspirazioni, i loro talenti. Il bando “Siete Presente” avvicina i giovani e il mondo dell’associazionismo, prevedendo percorsi di crescita e qualificazione di giovani già inseriti nelle organizzazioni e incentivando il coinvolgimento attivo di altri ragazzi. I giovani diventano protagonisti del cambiamento, non sono spettatori” ha aggiunto Bernard Dika, portavoce del presidente della Regione Toscana.

I 13 vincitori dell’area fiorentina

Tra i temi al centro dei progetti vincitori c’è la sostenibilità ambientale, come per “I giovani per la Montagna Fiorentina: il Volontariato in Natura genera competenze” che ha come capofila il Gruppo Perché No di Pelago e per “La sostenibilità è un gioco da ragazzi” del Circolo Legambiente Firenze Aps, ma anche l’inclusione sociale come per “Ricomincio da qui! Residenze Socio Shakespeariane Assistite” dell’associazione culturale fiorentina Verso Oklahoma Aps, “Employability- Disabilità e lavoro” dell’Associazione Toscana Idrocefalo e Spina Bifida Aps e “Da me a te: racconti di errori e rinascite” del Gruppo 13 Contro la droga.

Grazie al bando saranno finanziati anche la nuova edizione del “Festival della Legalità 2024” dell’associazione il Gomitolo Perduto di Firenze, ma anche “Blue Festival. rinGIOVANIamo insieme” della Confraternita di Misericordia di Barberino Tavarnelle.

“I giovani sono il presente e il futuro della nostra comunità – ha detto l’assessore al welfare del Comune di Firenze, Sara Funaro – e il loro forte senso di appartenenza e la loro grande responsabilità sono un valore aggiunto del tessuto sociale cittadino. I giovani sono portatori di energia positiva e la loro voglia di impegnarsi per aiutare le persone che hanno più bisogno, attraverso il volontariato, l’associazionismo e il Terzo Settore, ci rende orgogliosi di loro. I giovani vogliono partecipare, vogliono dire la loro, vogliono essere coinvolti, sta a noi affiancarli nelle loro idee”.

Tra i progetti vincitori ci sono anche “La forza delle storie” di Arcigay Firenze Altre Sponde, “Think Globally, Act Locally Giovani Volontari crescono” dell’associazione “Con Il Sorriso di Beatrice Morandi”, “Anch’io sono Protezione Civile” della Confraternita di Misericordia di Badia a Ripoli, “Insieme verso il futuro” di “Salve! Health To Share onlus”, “Connections: appunti per l’uso” di Arci Firenze e “GENERazione Futuro” dell’Oratorio e Circolo San Francesco.