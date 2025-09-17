Tony Effe debutta come designer per l’azienda toscana Peuterey

Tony Effe per Peuterey - © Peuterey

Da protagonista della scena trap italiana a stilista: Tony Effe debutta nel mondo della moda firmando una capsule collection per l’azienda toscana Peuterey, che lo ha ingaggiato per il suo progetto Plurals, il laboratorio creativo con cui la griffe sperimenta e propone idee all’avanguardia.

La collezione protagonista della Milano Fashion Week

La capsule sarà presentata in occasione della Milano Fashion Week, dove Nicolò Rapisarda, in arte Tony Effe, presenterà il suo debutto da designer, con una collezione definita genderless e profondamente radicata nell’estetica urban contemporanea, con capi essenziali, volumi netti e tonalità decise che danno vita a un guardaroba pensato per chi si esprime con ciò che indossa.

Come spiegano dal brand di outerwear di Altopascio, Tony Effe è stato coinvolto in ogni fase creativa del progetto Plurals e si è divertito a sperimentare volumi, materiali e accessori, dando forma a una collezione che è espressione diretta del suo stile.

Insieme al team creativo di Peuterey il musicista ha disegnato felpe oversize, t-shirt grafiche, pantaloni in felpa con dettaglio a doppio strato che richiama i bermuda da boxeur e piumini. Ci sono anche gli accessori, come la balaclava, in tessuto tecnico o in piumino imbottito, tutto rivisto e corretto in chiave streetwear. Le cromie spaziano dal grigio sasso al nero profondo, passando per bianco puro, verde lime e camouflage.