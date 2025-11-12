Il portale ufficiale della Toscana

Torna Maredivino e raddoppia tra degustazioni, masterclass e show cooking

Alla mostra mercato enogastronomica di Livorno partecipano oltre 115 aziende enoiche e 26 produttori della rete Slow Food

/ Redazione
MareDiVino, un’occasione per conoscere la migliore produzione enologica del nostro territorio - © MareDiVino

Torna a Livorno, dopo lo stop dello scorso anno Maredivino, che raddoppia e diventa Maredivino e digusto: si svolgerà al Modigliani Forum dal 29 novembre all’1 dicembre, con un evento anteprima degustazione il 28 novembre al Cisternino di città.

Alla mostra mercato enogastronomica, con degustazioni, masterclass, showcooking e incontri business to business, sono attesi il 40% in più dei produttori vinicoli e gastronomici Slow food rispetto all’edizione del 2023. A promuoverla la Fondazione Lem in collaborazione con Fisar Livorno e Slow Food Toscana con il supporto di Slow Food Livorno e la partecipazione di Vetrina Toscana.

“E’ una ripartenza – ha detto il sindaco Luca Salvetticon il marchio dell’amministrazione comunale e della Fondazione Lem. Questo era un appuntamento che era diventato una bella tradizione che noi abbiamo sempre seguito ma non abbiamo mai contribuito all’organizzazione. Poi c’è stato questo stop dello scorso anno, per questioni organizzative, e l’occasione per farla ripartire insieme con tutte le potenzialità che Fondazione Lem può mettere in campo a livello di comunicazione, di promozione e di nuove idee. Così è stato e mi sembra che siano tutte le condizioni, sia per la location che per le proposte per fare un bel lavoro”.

Nella sua veste di mostra mercato, hanno spiegato gli organizzatori, l’evento vuole essere anche uno strumento di promozione turistica dell’area marittima toscana: sono oltre 115 i produttori vinicoli e 26 i produttori della rete Slow Food che hanno aderito.

L’area delle degustazioni e vendita sarà affiancata da zone per la somministrazione dove l’associazione Tortai di Livorno proporrà la tradizionale torta di ceci e il famoso ‘5 e 5’.Questa edizione vede anche una collaborazione con l‘istituto Alberghiero Mattei di Rosignano che avrà anche uno spazio promozionale con gli studenti protagonisti degli show cooking.

