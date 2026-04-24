Torna visibile dopo il restauro la Trinità di Masaccio, il capolavoro che ha rivoluzionato la prospettiva

Trinità di Masaccio

La chiesa di Santa Maria Novella a Firenze custodisce da secoli uno dei capolavori del Masaccio: la Santissima Trinità con la vergine Maria, San Giovanni e i donatori.

L’affresco realizzato tra il 1425 e il 1427 è una delle opere fondamentali del Rinascimento italiano, ed è l’ultima realizzata dall’artista, morto a soli ventisei anni nel 1428.

La Trinità è considerata rivoluzionaria perché, per la prima volta nella pittura occidentale, la prospettiva non è solo “intuita”, ma costruita in modo matematico e perfettamente coerente.

A Santa Maria Novella Masaccio realizza un affresco che sembra aprire letteralmente “un buco nel muro” come scrisse il critico Ernst Gombrich. Non è più una superficie dipinta, ma uno spazio architettonico in cui l’occhio può entrare.

Possiamo solo immaginare lo stupore dei fiorentini quando per la prima volta videro la Trinità di Masaccio. Giorgio Vasari la descriveva così: “Quello che vi è bellissimo, oltre alle figure, è una volta a mezza botte tirata in prospettiva, e spartita in quadri pieni di rosoni che diminuiscono e scortano così bene che pare che sia bucato quel muro”.

La Trinità: il capolavoro che ha rivoluzionato la prospettiva

Come ha ottenuto Masaccio questo effetto più vero del vero?

Il punto chiave è l’uso della prospettiva lineare, basata sulle regole elaborate da Filippo Brunelleschi. Masaccio applica queste leggi con una precisione mai vista prima: tutte le linee dell’architettura convergono verso un unico punto di fuga.

Questo punto si trova all’altezza degli occhi di un osservatore reale, come se chi guarda fosse fisicamente dentro la scena; lo spazio è costruito come una vera cappella in profondità, con volte, colonne e proporzioni realistiche.

Il risultato è sconvolgente per l’epoca: per la prima volta la pittura imita lo spazio reale in modo scientifico.

La prospettiva qui ha anche un significato religioso: in basso c’è il sarcofago con lo scheletro, al centro i donatori e i santi, in alto la Trinità divina. La costruzione guida lo sguardo dal mondo terreno a quello divino, come un percorso spirituale.

Quest’opera è rivoluzionaria perché: grazie a una prospettiva rigorosa e misurabile, trasforma il dipinto in uno spazio reale, unendo arte, scienza e teologia.

Dopo Masaccio, nulla sarà più come prima, la prospettiva diventa il linguaggio base del Rinascimento.

Il restauro della Trinità di Masaccio

Il restauro a cura dell’Opificio delle Pietre Dure è iniziato con la pulitura superficiale, preceduta dal consolidamento preliminare delle scaglie di colore tramite resina acrilica.

Le parti di intonaco distaccate sono state riaderite con malte specifiche, mentre la rimozione dei depositi superficiali è avvenuta con metodi controllati, utilizzando soluzioni a base di sali di ammonio applicate con impacchi di materiali assorbenti. In alcuni casi si è fatto ricorso al vapore acqueo per facilitare la pulitura ed evitare aloni durante l’asciugatura.

Per consolidare le superfici pittoriche più fragili è stato adottato il “metodo del bario”. Le lacune e le discontinuità dell’intonaco sono state colmate con stuccature a base di calce e sabbia, ripristinando così la continuità della superficie. Il ritocco pittorico ha poi attenuato le abrasioni e ricostruito le parti mancanti, mantenendo leggibile l’immagine.

Nel caso specifico del pannello con la Morte, si è intervenuti con una pulitura più mirata e con un consolidamento strutturale del supporto, danneggiato probabilmente dall’alluvione del 1966. Dopo il rinforzo con vetroresina e profili metallici, e le fasi finali di stuccatura e ritocco, il pannello è stato ricollocato in sede con un sistema di fissaggio stabile ma non invasivo.