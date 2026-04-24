Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Cultura/

Torna visibile dopo il restauro la Trinità di Masaccio, il capolavoro che ha rivoluzionato la prospettiva

Torna a splendere dopo il restauro dell’Opificio delle Pietre Dure una delle opere fondamentali del Rinascimento italiano, è l’ultima eseguita da Masaccio prima di morire nel 1428

/ Costanza Baldini
Trinità di Masaccio

La chiesa di Santa Maria Novella a Firenze custodisce da secoli uno dei capolavori del Masaccio: la Santissima Trinità con la vergine Maria, San Giovanni e i donatori.

L’affresco realizzato tra il 1425 e il 1427 è una delle opere fondamentali del Rinascimento italiano, ed è l’ultima realizzata dall’artista, morto a soli ventisei anni nel 1428.

La Trinità è considerata rivoluzionaria perché, per la prima volta nella pittura occidentale, la prospettiva non è solo “intuita”, ma costruita in modo matematico e perfettamente coerente.

A Santa Maria Novella Masaccio realizza un affresco che sembra aprire letteralmente “un buco nel muro” come scrisse il critico Ernst Gombrich. Non è più una superficie dipinta, ma uno spazio architettonico in cui l’occhio può entrare.

Possiamo solo immaginare lo stupore dei fiorentini quando per la prima volta videro la Trinità di Masaccio. Giorgio Vasari la descriveva così: “Quello che vi è bellissimo, oltre alle figure, è una volta a mezza botte tirata in prospettiva, e spartita in quadri pieni di rosoni che diminuiscono e scortano così bene che pare che sia bucato quel muro”.

La Trinità: il capolavoro che ha rivoluzionato la prospettiva

Come ha ottenuto Masaccio questo effetto più vero del vero?

Il punto chiave è l’uso della prospettiva lineare, basata sulle regole elaborate da Filippo Brunelleschi. Masaccio applica queste leggi con una precisione mai vista prima: tutte le linee dell’architettura convergono verso un unico punto di fuga.

Questo punto si trova all’altezza degli occhi di un osservatore reale, come se chi guarda fosse fisicamente dentro la scena; lo spazio è costruito come una vera cappella in profondità, con volte, colonne e proporzioni realistiche.

Il risultato è sconvolgente per l’epoca: per la prima volta la pittura imita lo spazio reale in modo scientifico.

La prospettiva qui ha anche un significato religioso: in basso c’è il sarcofago con lo scheletro, al centro i donatori e i santi, in alto la Trinità divina. La costruzione guida lo sguardo dal mondo terreno a quello divino, come un percorso spirituale.

Quest’opera è rivoluzionaria perché: grazie a una prospettiva rigorosa e misurabile, trasforma il dipinto in uno spazio reale, unendo arte, scienza e teologia.

Dopo Masaccio, nulla sarà più come prima, la prospettiva diventa il linguaggio base del Rinascimento.

Il restauro della Trinità di Masaccio

Il restauro a cura dell’Opificio delle Pietre Dure è iniziato con la pulitura superficiale, preceduta dal consolidamento preliminare delle scaglie di colore tramite resina acrilica.

Le parti di intonaco distaccate sono state riaderite con malte specifiche, mentre la rimozione dei depositi superficiali è avvenuta con metodi controllati, utilizzando soluzioni a base di sali di ammonio applicate con impacchi di materiali assorbenti. In alcuni casi si è fatto ricorso al vapore acqueo per facilitare la pulitura ed evitare aloni durante l’asciugatura.

Per consolidare le superfici pittoriche più fragili è stato adottato il “metodo del bario”. Le lacune e le discontinuità dell’intonaco sono state colmate con stuccature a base di calce e sabbia, ripristinando così la continuità della superficie. Il ritocco pittorico ha poi attenuato le abrasioni e ricostruito le parti mancanti, mantenendo leggibile l’immagine.

Nel caso specifico del pannello con la Morte, si è intervenuti con una pulitura più mirata e con un consolidamento strutturale del supporto, danneggiato probabilmente dall’alluvione del 1966. Dopo il rinforzo con vetroresina e profili metallici, e le fasi finali di stuccatura e ritocco, il pannello è stato ricollocato in sede con un sistema di fissaggio stabile ma non invasivo.

Trinità di Masaccio

 

 

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Cultura / Redazione

Alle Murate di Firenze un'installazione riproduce pensieri e messaggi dei visitatori

Pensieri e messaggi dei visitatori vengono riprodotti in loop grazie ad uno speciale dispositivo al Mad Murate Art District grazie all'installazione "Keep it alive" dell'artista Francesco Pellegrino

Cultura / Redazione

"Seminare Idee Festival Città di Prato": tre giorni di incontri per esplorare il desiderio

Dal 5 al 7 giugno poeti, filosofi, psicologi, artisti, giornalisti, scrittori, scienziati e studiosi si interrogheranno a Prato sul tema del desiderio

Cultura / Redazione

La Toscana al Salone del libro: 80 iniziative, le celebrazioni per Pinocchio e l'anniversario del voto alle donne

La Regione presente con uno stand di 150 metri quadri allestito presso il padiglione Oval. Torna il treno dei giovani lettori che partirà da Firenze con 450 persone

Cultura

In viaggio nella giungla di Ilaria Camilletti

Cultura

La guerra "invisibile": dazi, algoritmi e potere nel nuovo libro di Daniele Magrini

Cultura

La Regione Toscana al Salone del Libro di Torino, torna il treno dei lettori per i giovani

Cultura

"Dialogo con la materia" a Firenze in mostra le fotografie di Roberto De Nozza

Cultura

Residenze per le arti sceniche: 3,6 milioni dalla Regione per 19 progetti formativi

Cultura

Palazzo Strozzi “sommerso”: l’arte dei Superflex immagina un futuro oltre l’uomo

I più popolari su intoscana

Attualità / Redazione

Linea Faentina, un mese di stop per lavori: dall’11 giugno al 1° luglio treni sospesi tra Firenze e Faenza

Musica / Redazione

Gli Afterhours tornano in tour: a febbraio 2027 saranno in concerto a Firenze

Innovazione / Redazione

Innovazione, cybersicurezza e AI: il 100% dei Comuni toscani ha usato i fondi Pnrr per la digitalizzazione

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.