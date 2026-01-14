Toscana sostenibile: sono 5 i Comuni Plastic Free 2026 premiati per il loro impegno ambientale

Toscana, 5 Comuni Plastic Free premiati per l’impegno sostenibile - © InfiniteFlow

Cresce in tutta Italia la rete dei Comuni impegnati nella riduzione della plastica e nella promozione di comportamenti sostenibili. Sono 141 le amministrazioni premiate da Plastic Free Onlus nell’edizione 2026 del progetto “Comuni Plastic Free”, giunto alla sua quinta edizione e sempre più partecipato.

Il progetto valuta i Comuni sulla base di 20 criteri ambientali, come la riduzione della plastica monouso negli edifici pubblici, la prevenzione dell’abbandono dei rifiuti, le attività di sensibilizzazione nelle scuole e la collaborazione con i referenti locali dell’associazione. A ciascun Comune viene assegnato un livello di virtuosità, da una a tre “tartarughe”, fino alla prestigiosa onorificenza “3 tartarughe gold”.

I Comuni virtuosi della Toscana

In Toscana sono cinque i Comuni riconosciuti Plastic Free 2026: Barberino Tavarnelle (Firenze), Follonica e Massa Marittima (Grosseto), Pisa e Vicopisano (Pisa). Amministrazioni che si distinguono per politiche ambientali attente, progetti di economia circolare e una partecipazione attiva della cittadinanza. Il premio rappresenta un incoraggiamento a continuare su questa strada, rafforzando la rete di collaborazione tra enti locali, scuole e associazioni in favore di un futuro più pulito e consapevole.

La cerimonia di premiazione

Sono 141 i Comuni Plastic Free 2026 premiati per il loro impegno virtuoso e sostenibile

“Sono molto orgoglioso di vedere crescere ogni anno la rete dei Comuni Plastic Free: eravamo 49 nel 2022, oggi siamo 141, in costante aumento – ha dichiarato il fondatore e presidente di Plastic Free Onlus Luca De Gaetano, in occasione della conferenza che si è tenuta a Montecitorio –. Un risultato che premia l’impegno concreto delle Amministrazioni locali, che scelgono di intraprendere percorsi virtuosi per la tutela dell’ambiente, affiancate dal lavoro instancabile dei nostri 1.200 referenti territoriali e di migliaia di volontari. Sensibilizzando i cittadini, intervenendo nelle scuole e dialogando con le istituzioni, riusciamo ogni giorno a seminare cultura ambientale e costruire un futuro più pulito per le prossime generazioni ”.

La cerimonia nazionale di premiazione si terrà il 14 marzo a Roma, al Teatro Olimpico.

I numeri di Plastic Free Onlus

Nei suoi primi anni di attività, Plastic Free Onlus ha coinvolto oltre 260.000 volontari in quasi 10.000 iniziative di pulizia ambientale, rimuovendo 4,8 milioni di chili di plastica e rifiuti. È presente in oltre 40 Paesi nel mondo e conta 1.200 referenti territoriali in Italia, grazie ai quali sono stati siglati oltre 500 protocolli d’intesa con le amministrazioni comunali.

Plastic Free è inoltre attiva nella sensibilizzazione nelle scuole, con oltre 4.000 incontri e il coinvolgimento di più di 350.000 studenti. L’associazione promuove anche progetti sociali di reinserimento e ha recentemente siglato un protocollo nazionale con ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – per consolidare la collaborazione tra enti locali e volontariato ambientale.