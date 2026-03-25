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Tuscany X.0: tre anni di innovazione e tecnologie digitali a servizio di enti pubblici e aziende

Positivo il bilancio del polo europeo finanziato con 5 milioni di euro che dal 2023 ad oggi ha offerto 260 servizi e consulenze per la PA e le PMI

/ Redazione

Una piattaforma di trasferimento tecnologico al servizio delle pubbliche amministrazioni e delle imprese toscane, per offrire supporto, servizi e tecnologie dedicati all’innovazione e alla trasformazione digitale. Si è concluso Tuscany X.0, uno dei 13 poli europei per l’innovazione digitale (EDIH – European Digital Innovation Hub) selezionati in Italia dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Digital Europe. Finanziato con circa 5 milioni di euro (co-finanziato da Commissione Europea e MIMIT tramite fondi PNRR), il progetto è stato avviato nel 2023. Oggi a Palazzo Strozzi Sacrati si è svolto un incontro per illustrare i risultati conseguiti.

Capofila è il Polo tecnologico di Navacchio, affiancato da GATE 4.0, Distretto tecnologico della manifattura avanzata della Regione Toscana, che cura il coordinamento tecnico. Insieme a loro un network allargato di 13 partner provenienti dal mondo industriale, accademico e della ricerca: Digital Innovation Hub Confindustria Toscana, Artes 4.0, Eurosportello Confesercenti, EDI.it Confcommercio, Cnr, Università di Firenze, Pisa, Siena, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, IMT.

260 i servizi forniti a imprese e PA

Sono stati 260 i servizi forniti da Tuscany X.0 (6% PA, 49% micro imprese, 42% piccole imprese, 7% medie imprese e 1% grandi imprese). Sul versante networking e open innovation, comunicazione costante con oltre 6 post e news al mese, 11 eventi e oltre 10.000 partecipanti (20% donne), collaborazioni con altri EDIH nazionali e internazionali. Su quello della formazione, 45 percorsi rivolti a oltre 1400 persone.

Riguardo infine al supporto all’accesso a finanziamenti, in particolare bandi regionali e nazionali, sono circa 20 mila i contatti raggiunti. 280 i servizi erogati soprattutto su R&S, Credito d’Imposta 4.0 e Transizione 5.0, Bandi Impresa digitale, Internazionalizzazione con AI, Startup Innovative e Brevetti+. Attenzione anche al coinvolgimento di finanziamenti privati e crowdfunding.

“Tuscany X.0 ha rappresentato in questi tre anni uno strumento concreto per accompagnare la trasformazione digitale del nostro sistema economico e della pubblica amministrazione – ha spiegato l’assessore regionale a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras – i risultati illustrati stamani dimostrano che quando mettiamo in rete competenze, università, centri di ricerca e sistema delle imprese, la Toscana è in grado di competere e innovare a livello europeo. Questo progetto ha permesso a molte piccole e medie imprese, oltreché ad amministrazioni pubbliche, di accedere a servizi avanzati e opportunità di finanziamento che spesso sarebbero difficili da raggiungere autonomamente; un lavoro importante che ha contribuito a diffondere cultura digitale, innovazione e competenze su gran parte del territorio regionale. La Regione continuerà a sostenere queste reti e questi strumenti, partendo da questi risultati per costruire un ecosistema del trasferimento tecnologico in grado di aggregare tutti gli attori e rivolgersi in modo strutturato alle PMI toscane. Innovazione e digitalizzazione non sono solo un fattore di competitività, ma una leva fondamentale per lo sviluppo economico e la qualità dei servizi pubblici”.

Il bilancio di Tuscany X.0

Più competenze e tecnologie digitali per il sistema toscano

Il supporto di Tuscany X.0 a pubblica amministrazione e piccole e medie imprese si è concretizzato attraverso un catalogo di servizi di consulenza, sperimentazione e formazione di alto livello e accesso a tecnologie complesse a km zero e creando relazioni e connessioni con la rete europea dei poli di innovazione.
Le pubbliche amministrazioni ne hanno beneficiato soprattutto in termini di rafforzamento delle competenze digitali, miglioramento dei processi decisionali e amministrativi, aumento della resilienza digitale.

Imprese e start up sotto il profilo dell’introduzione di AI nei processi aziendali, ottimizzazione produttiva e riduzione di errori e accesso a finanziamenti e partership tecnologiche con impatti importanti su competitività, efficienza e sviluppo di un ecosistema regionale dell’innovazione. L’approccio integrato che parte dall’idea e dal suo sviluppo fino all’introduzione sul mercato, ha accompagnato PA e imprese lungo tutto il percorso di innovazione, ridurre il rischio ed accelerare l’adozione tecnologica. Sono emerse la necessità di semplificare i processi amministrativi, per rendere l’accesso alle opportunità più rapido ed efficace, soprattutto per le realtà di dimensioni più contenute, e la maggiore efficacia di percorsi formativi brevi, modulari e flessibili, in grado di adattarsi ai tempi e alle esigenze operative delle organizzazioni.

“Tuscany X.0 è stato per la Toscana un progetto di sistemaha sottolineato il coordinatore del progetto Andrea di Benedettoper la prima volta i principali attori istituzionali, della ricerca e del trasferimento tecnologico, hanno lavorato insieme per accompagnare PMI e pubbliche amministrazioni nella transizione digitale. Il valore più importante del progetto è stato quello di aiutare imprese e organizzazioni a superare la prima vera barriera all’innovazione: la consapevolezza dei propri bisogni e delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Tuscany X.0 è intervenuto esattamente qui: nel momento iniziale, quello in cui si crea consapevolezza, si chiarisce il bisogno e si rende possibile il primo passo. Oggi possiamo dire che in Toscana esiste finalmente un percorso più chiaro, più coordinato e più credibile per aiutare imprese e amministrazioni pubbliche a cogliere le opportunità delle nuove tecnologie.”

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