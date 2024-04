Tutto pronto per la quarta edizione del Circuito stradale Mugello

Appuntamento questo fine settimana, dal 12 al 14 aprile, con una delle gare automobilistiche di regolarità che va a rievocare una delle più antiche competizioni d’Italia la Circuito stradale del Mugello. Auto d’epoca con i loro equipaggi si sfideranno lungo le strade della provincia di Firenze, a partire dal capoluogo toscano con arrivo nel circuito del Mugello.

“Mi fa piacere che il Circuito stradale del Mugello stia diventando sempre più un appuntamento importante a livello nazionale – ha dichiarato l’assessore del comune di Firenze, Cosimo Guccione – un evento per gli appassionati ma anche per quanti vorranno vedere bellissime auto percorrere le strade della nostra città”.

Il tracciato

Durante la prima tappa, prevista sabato 13 aprile, la competizione partirà da Piazzale Michelangelo, in pieno centro storico di Firenze e si snoderà tra le suggestive Colline del Chianti. Il percorso toccherà le località di San Polo in Chianti, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti, per poi spingersi fino a Monteriggioni, dove gli equipaggi sosteranno per il pranzo. Nel pomeriggio il percorso toccherà Castellina in Chianti, Greve in Chianti, per poi terminare a Strada in Chianti consentendo agli equipaggi di rientrare liberamente a Firenze.

Lungo il percorso della seconda tappa, in programma domenica 14 aprile, gli equipaggi saranno chiamati a confrontarsi sullo storico tracciato del Gran Premio stradale del Mugello, passando da San Piero a Sieve, Scarperia, dal Passo del Giogo, Firenzuola, dal Passo della Futa e Barberino di Mugello, per terminare al Mugello Circuit con la cerimonia di premiazione. Per un totale di oltre 300 chilometri.

In merito alle vetture ammesse, vedremo sulle strade del Circuito Stradale del Mugello le vetture prodotte fino al 1990, mentre per il Tributo al Circuito Stradale del Mugello ci saranno vetture GT Stradali costruite a partire dal 1991.

Per info: circuitostradaledelmugello.it