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Un asteroide in orbita nello spazio si chiamerà “Torre del Lago”

L’asteroide “Torre del Lago” dal diametro di poco superiore ai cinque chilometri getta un ponte tra musica, arte e scienza proiettando la città di mare toscana nel futuro

/ Redazione
asteroide

Torre del Lago da oggi non sarà solo il nome di una località marina toscana, ma anche quello di un asteroide in orbita nello spazio. 

L’International Astronomical Union (IAU) ha accolto la proposta del professor Mario Di Martino astronomo di lunga esperienza, assegnando il nome Torre del Lago a un nuovo asteroide recentemente catalogato.

L’asteroide Torre del Lago, dal diametro di poco superiore ai cinque chilometri, compie un’orbita completa attorno al Sole in 4 anni, 7 mesi e 10 giorni terrestri. La sua distanza media dal Sole è di 415,5 milioni di chilometri, con un perielio di 333 milioni e un afelio di 498 milioni di chilometri.

Pur essendo un corpo celeste di piccole dimensioni, rappresenta un elemento significativo per lo studio delle dinamiche orbitali dei piccoli oggetti del Sistema Solare.

La scelta di attribuire a un asteroide un nome legato alla cultura o alla storia non è nuova. Nel 1904, un corpo celeste scoperto dall’osservatorio di Heidelberg venne chiamato Turandot, con un diametro di circa 85 km². Negli anni Venti, un altro asteroide ricevette il nome Puccini, consolidando un ponte ideale tra arte, scienza e memoria culturale. 

Un evento che unisce m musica e spazio

L’evento sarà celebrato anche dall’iniziativa Oh divino spazio eterno – Torre del Lago Puccini in orbita intorno al Sole”, in programma il 10 aprile alle 18:00 all’Auditorium Simonetta Puccini.

Alla serata parteciperà il professor Di Martino, con la moderazione del consigliere comunale Duilio Francesconi, e sarà arricchita da un momento musicale con la partecipazione del tenore Alessandro Fantoni accompagnato al pianoforte da Silvia Gasperini.

Durante la serata verranno proiettate diapositive del Sistema Solare e immagini dell’asteroide Torre del Lago, offrendo al pubblico un’occasione unica per avvicinarsi all’astronomia attraverso un linguaggio visivo immediato e coinvolgente.

Sarà un momento di divulgazione e meraviglia, capace di raccontare come anche un piccolo corpo celeste possa diventare simbolo di un territorio e della sua capacità di guardare lontano.

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