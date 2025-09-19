Il portale ufficiale della Toscana

Un dialogo tra i giovani e il Sommo Poeta, la nuova sfida del Festival Dantesco

Ad inaugurare la kermesse lo scrittore Fabio Volo. Tra gli altri ospiti il professore Franco Nembrini, il matematico Piergiorgio Odifreddi, il filosofo divulgatore Rick Dufer

/ Redazione
Una passata edizione del Festival Dantesco Fiorentino

Declamare i versi di Dante ad alta voce su Tik Tok, immergersi nei momenti più oscuri della Divina Commedia per leggere tra le righe i tormenti di oggi, imparare dal Sommo Poeta come distinguere le “fake news” attuali, ossia le balle. E’ dedicata alla visione di Dante per i giovani, riletta in chiave contemporanea, l’edizione 2025 del Festival Dantesco Fiorentino.

L’appuntamento si terrà a Firenze, in vari luoghi, il 26, 27 e 28 settembre e il 3, 4 e 5 ottobre. L’iniziativa è organizzata da Inside Factory, con la direzione artistica di Simone Terreni e Riccardo Starnotti. Quest’anno il festival raddoppia e si svolge in due weekend.

Un Festival tra Dante e i giovani

Il titolo “SeTuSeguiTuaStella“, prende ispirazione dalle parole “Se tu segui tua stella, non puoi fallire a glorioso porto“, dette al Sommo Poeta dal suo maestro, Brunetto Latini. “È come se gli dicesse: “Se sei fedele alla tua vocazione, non potrai fallire” spiega Simone Terreni.

“Lo consideriamo un augurio ai ragazzi. Tutti gli ospiti e i momenti del festival sono pensati per parlare direttamente a loro, non con lezioni accademiche, ma in modo popolare e accessibile – aggiunge -. Ci saranno influencer che raccontano Dante sui social, autori che hanno scritto libri per i giovani, e un lavoro di attualizzazione del messaggio dantesco per renderlo vivo oggi”.

L’apertura affidata a Fabio Volo

Ad inaugurare il festival itinerante sarà lo scrittore Fabio Volo con una riflessione pop e profonda sulla forza della parola, in un viaggio tra versi e vita reale, tra Inferno e social network. Tra gli altri ospiti il professore Franco Nembrini terrà una lectio magistralis, il matematico Piergiorgio Odifreddi unirà matematica e poesia.

Il filosofo e divulgatore Rick Dufer di Daily Cogito porterà nei giorni più oscuri della Commedia per leggere tra le righe i tormenti più attuali, la influencer Esmeralda Moretti spiegherà come nella Commedia Dante mescola continuamente realtà storica e finzione mitologica ricordando come anche noi viviamo in un mondo in cui realtà e finzione si intrecciano tra deepfake, filtri, social media. La Setta dei Poeti Estinti racconterà come i social possono riaccendere la passione per la letteratura.

