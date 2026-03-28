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Vetrina Toscana a “Gusto Toscano” con due cooking show dedicati alla cucina stagionale

Sabato 28 marzo Vetrina Toscana partecipa alla manifestazione Gusto Toscano con il cooking show dedicato al cavolo nero dello chef Francesco Dini e quello dedicato alle erbe spontanee della chef Maria Campagna

/ Redazione
Cavolo nero

C’è un momento preciso in cui l’inverno cede il passo alla primavera, è in questo istante sospeso — fugace quanto prezioso — che si rivela la vera essenza della cucina toscana: la capacità di ascoltare il territorio, di coglierne i ritmi.

È proprio questo spirito ad animare sabato 28 marzo il cooking show “Foglie di (p)assaggio: cucina tra le stagioni”, organizzato da Vetrina Toscana all’interno della manifestazione Gusto Toscano.

Sul palco, alle 12,00, Francesco Dini, chef dell’Associazione Cuochi Fiorentini, e cuoco dell’Alleanza di Slow Food e al centro della dimostrazione: il pesto di cavolo nero. Il cavolo nero, protagonista della tavola toscana invernale — con la sua struttura robusta, il suo sapore deciso che si affina con il freddo — è uno di quei prodotti che non si possono affrettare né anticipare. Va aspettato. Va rispettato. Ed è proprio questa pazienza stagionale, questa fedeltà al tempo della natura, che Vetrina Toscana pone al cuore della propria identità. Lo chef Dini propone una ricetta a spreco zero: un pesto dalla consistenza vellutata e a completare il piatto, un’emulsione ottenuta dalle coste delle foglie.

Il secondo appuntamento del cooking show , alle 17,00, vede protagonista Maria Campagna, Presidente dell’Associazione Cuochi Fiorentini, titolare e chef de Il Biancospino, Trattoria di Pesce di Campi Bisenzio con “Sfumature di verde”, diverse proposte che hanno tra gli ingredienti erbe spontanee e fiori eduli. Entrambi gli appuntamenti sono realizzati da Vetrina Toscana in collaborazione con l’Unione Regionale Cuochi Toscani.

Il Gusto Toscano, mostra mercato dedicata al vino e all’artigianato agroalimentare Made in Tuscany, giunta alla sua 8^ edizione, nel weekend del 28 e 29 marzo a Firenze.

L’appuntamento è al Conventino Fuori le Mura, negli spazi di Officina Creativa Lab by Artex in via Giano della Bella 20.

Due giornate, dalle 11 alle 20, all’insegna del buon vino, delle eccellenze gastronomiche e dei prodotti artigianali del territorio, con degustazioni, masterclass, show cooking e stand enogastronomici, l’ingresso alla manifestazione è gratuito.

Per il programma completo https://www.artex.firenze.it/aggiornamenti/il-gusto-toscano-viii-edizione-28-29-marzo-2026/

Chef Francesco Dini

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