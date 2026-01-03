Vivaismo, nuove risorse per “Pistoia capitale delle piante”

Uno stanziamento da 200.000 euro complessivi, 100.000 euro per il 2026 e altrettanti per il 2027, è stato destinato dal Governo al Comune di Pistoia per sostenere Pistoia FitoLab, il primo laboratorio europeo dedicato all’autocontrollo fitosanitario delle produzioni vivaistiche. Altre risorse, 120.000 euro nel 2026 e 120.000 euro nel 2027, saranno invece impiegate per interventi di arredo urbano e per il concorso di idee di Urban Landscape previsto dal protocollo “Pistoia capitale delle piante” , sottoscritto da Comune di Pistoia, Fondazione Caript e Associazione Vivaisti Italiani.

“Queste risorse – dichiara Vannino Vannucci, presidente dell’Avi – rappresentano un segnale concreto di attenzione verso un comparto che, per Pistoia, riveste un ruolo strategico sotto il profilo economico, occupazionale e ambientale. Investire in una visione condivisa, che unisca la valorizzazione del settore alla prevenzione e al controllo fitosanitario, significa tutelare un patrimonio produttivo unico. Un patrimonio che richiede competenze altamente specializzate, strumenti adeguati e una programmazione stabile nel tempo per consolidarsi sempre più come leva di sviluppo sostenibile per l’intero territorio e tutta la comunità”.

Pistoia FitoLab, funzioni e missione

Pistoia FitoLab, realizzato da Fondazione Caript nel parco di GEA e gestito da un consorzio che comprende AVI, CIA Toscana Centro, Coldiretti e Confagricoltura Pistoia.

Nasce con l’obiettivo di fornire certificazioni sanitarie per l’export, garantire analisi rapide e affidabili e ospitare attività di ricerca e formazione, svolgendo un ruolo essenziale nelle azioni di monitoraggio, prevenzione e controllo delle fitopatie, integrando così le funzioni svolte dal Servizio Fitosanitario della Regione Toscana. Un’infrastruttura che, fanno sapere gli operatori, diventerà sempre più strategica in un contesto segnato dai cambiamenti climatici, dall’evoluzione del quadro normativo e dalla crescente pressione di organismi nocivi che metteranno a rischio le produzioni e l’ambiente.

“Accogliamo come amministrazione – interviene Gabriele Sgueglia, assessore al vivaismo del Comune di Pistoia – con grande soddisfazione l’esito del lavoro svolto congiuntamente al governo per sostenere i progetti che, grazie alla stretta collaborazione con AVI, stiamo portando avanti sul tema del verde, sempre più centrale nell’agenda di qualunque amministratore locale e a maggior ragione nella nostra, vista la vocazione naturale della nostra città”.

Il concorso di idee

Alle risorse per Pistoia FitoLab si aggiunge inoltre un ulteriore stanziamento di 240mila euro in due anni, destinati a interventi di arredo urbano, che potranno essere funzionali al progetto previsto dal protocollo d’intesa, per la realizzazione di un concorso di idee di Urban Landscape. L’obiettivo è rendere il verde e le piante un elemento identitario distintivo della città.