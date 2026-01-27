Il portale ufficiale della Toscana

A Placido Domingo, Robert Powell e Marco Bellocchio il premio Franco Zeffirelli

Saranno premiati: Placido Domingo e Robert Powell, per la regia a Marco Bellocchio, per la scenografia Sarah Greenwood e Katie Spencer e per i costumi Ann Roth

Franco Zeffirelli a Firenze

Lunedì 16 febbraio nel Salone dei 500 a Palazzo Vecchio a Firenze si terrà la prima edizione del premio Franco Zeffirelli.

Il riconoscimento è stato istituito dalla Fondazione Franco Zeffirelli e dal Trust Zeffirelli per il Centro internazionale delle arti e dello spettacolo con l’obiettivo, spiega Pippo Zeffirelli, presidente della Fondazione, “di onorare e proseguire l’eredità artistica del maestro il cui nome è internazionalmente riconosciuto come sinonimo di eccellenza, raffinatezza estetica e maestria tecnica in ambito teatrale, cinematografico e operistico”.

Saranno premiati: Placido Domingo e Robert Powell, per la regia a Marco Bellocchio, per la scenografia Sarah Greenwood e Katie Spencer e per i costumi Ann Roth.

Domingo è stato uno dei più importanti collaboratori di Franco Zeffirelli, condividendo con lui la realizzazione di allestimenti operistici, sia in ambito teatrale che cinematografico, entrati nella storia dei maggiori teatri internazionali e contribuendo in maniera determinante alla diffusione globale della sua poetica teatrale e musicale.

Robert Powell è indissolubilmente legato all’immaginario di Franco Zeffirelli per la sua interpretazione di Gesù nello sceneggiato televisivo Gesù di Nazareth del 1977.

Il riconoscimento per la regia è stato assegnato a Bellocchio “per una carriera capace di unire rigore formale, profondità storica e una costante tensione civile”.

Per la scenografia premio a Sarah Greenwood e Katie Spencer “tra i più influenti sodalizi scenografici del cinema contemporaneo, celebrate per la capacità di coniugare ricostruzione storica, invenzione visiva e forza narrativa”.

Infine Ann Roth, “autentica leggenda del costume design, la cui carriera pluridecennale ha ridefinito il rapporto tra abito, psicologia del personaggio e verità scenica”.

Il mio Gesù, Franco Zeffirelli

