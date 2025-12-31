Addio allo chef Sergio Lorenzi, dalla Stella Michelin all’invenzione della tagliata

Sergio Lorenzi, lo chef inventore della tagliata

Sergio Lorenzi, premiato con una Stella Michelin per il suo ristorante sui lungarni a Pisa sarà sempre ricordato per l’invenzione della tagliata. Insomma un autentico pioniere dell’identità gastronomica italiana. È morto a 89 anni: i funerali si terranno il 2 gennaio 2026 alle 15 alla Chiesa Sacra Famiglia di Pisa.

Lorenzi è stato un autentico ambasciatore della cucina italiana nel mondo. Uno chef dalla clientela stellare: da Frank Sinatra e David Bowie a Eduardo De Filippo e Gigi Proietti senza dimenticare diversi presidenti della Repubblica (Gronchi, Napolitano) .

Il celebre chef era nato a Camaiore in Versilia e proveniva da una famiglia poverissima. Durante la guerra era stato sfollato con la famiglia a La Culla, non lontano da Sant’Anna di Stazzema e si era salvato dal tragico eccidio nazista dell’agosto 1944. Un evento che non aveva mai dimenticato.

Ricordava i tempi del dopoguerra quando per aiutare i suoi genitori a livello finanziario raccoglieva la polvere da sparo dai proietti inesplosi e poi la rivendeva. A 13 anni era già in cucina dimostrando subito un grande talento. A 20 era già lo chef di un importante ristorante milanese.

Da Piazza dei Miracoli alla Stella Michelin

Tornato a Pisa, città che lo aveva adottato, aveva conseguito i primi successi allo storico ristorante Buzzino, dietro Piazza dei Miracoli. Tra le creazioni culinarie di quel periodo vanno citati le penne alla zingara con prosciutto cotto, piselli e peperoni e gli spaghetti alla disperata.

Il boom arrivò con il ristorante sul Lungarno Pacinotti non lontano dalla Normale di Pisa: “Da Sergio“. Qui avvenne la consacrazione e il locale cominciò a essere frequentato dal jet set internazionale. Nel 1978 arrivò la Stella Michelin, mantenuta fino alla chiusura.

Ambasciatore e divulgatore della cucina tricolore

Sergio Lorenzi si può definire il “primo ambasciatore della cucina italiana nel mondo“. Storiche le sue amicizie con i maestri Paul Bocuse e Katsuo Furuya. Allo chef pisano si deve la creazione dell’associazione ORPI (Ordine Ristoratori Professionisti Italiani) che raggruppò nomi come Tony May, Lydia Bastianich e Massimo Ferrari celebre chef per oltre 30 anni in Brasile.

Durante la sua carriera in Liguria gestì insieme a Gianni Malagoli lo storico Pitosforo di Portofino. A lui era affidata la cantina, all’epoca tra le più fornite d’Europa. Numerosi i gemellaggi internazionali organizzati tra Italia, Giappone, Stati Uniti e Brasile. Fu nominato per merito Cavaliere della Repubblica.

Il segreto della tagliata perfetta

Lorenzi è stato autore di numerosi libri. Ricordiamo tra i titoli: “A tavola in Toscana” (1978), “La cucina di Sergio Lorenzi”(2015) e il volume dedicato alla sua creazione più famosa, “La Tagliata” (2018). Qui spiegava i segreti per una tagliata perfetta: “Per una corretta esecuzione si usa il controfiletto di vitellone chianino. La carne deve essere un pezzo grande: va cotta al sangue sulla griglia. Il taglio a fette deve essere trasversale come si usa per affettare un salmone e deve essere servita su un vassoio caldo, guarnito con fagioli cannellini all’olio e pepe. Sopra la carne viene versata un’emulsione di olio extravergine di oliva, limone sale e qualche goccia di Worcestershire sauce“.

L’impegno politico e sociale

Sergio Lorenzi è sempre stato innamorato di Pisa, nel 1985 fu eletto consigliere comunale. Un modo il suo per dare un contributo alla società civile e alle istituzioni cittadine.