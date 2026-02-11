Pioggia, vento e mareggiate: scatta l’allerta gialla in gran parte della Toscana

Meteo, vento in Toscana - © by-studio

Allerta meteo di codice giallo per rischio idraulico ed idrogeologico, vento e mareggiate per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio.

Ad annunciarlo la Sala operativa unificata della protezione civile regionale, che conferma per la Toscana nord-occidentale, ed in particolare per Lunigiana, Garfagnana, Valle e foce del Serchio, Versilia, area lucchese, Valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, rischio idraulico del reticolo minore ed idrogeologico fino alle 15.00 di domani, mentre sottolinea il rischio di mareggiate per tutta la giornata del 12 febbraio per la costa settentrionale e l’Arcipelago.

Tutta la costa toscana, compresa la parte meridionale, sarà inoltre battuta da forte vento , ed anche in questo caso l’allerta gialla avrà valore fino alla termine della giornata di giovedì 12 febbraio.

Nel dettaglio, è atteso un temporaneo miglioramento del meteo nella seconda parte della giornata di oggi, mercoledì 11, ma da domani torneranno nuove piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, e forti venti di Ponente (con raffiche fino a 70-90 km/h sull’Arcipelago a nord dell’Elba, sulla costa centrale e sulle zone limitrofe), con conseguenti mareggiate. Possibili occasionali grandinate.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.