La carrozza elettrica

Si è aperta oggi alla Fortezza da Basso di Firenze (e proseguirà fino a sabato 8 ottobre) Expo Move, la fiera nazionale dedicata alle innovazioni per la mobilità del futuro. Innovazione e tecnologia in ambito trasporti sono oggi legati a doppio filo. Da qui, da questo binomio, passa anche il futuro del nostro pianeta. Le nostre scelte di spostamento impattano enormemente sull’ambiente e di conseguenza sulla qualità della vita di tutti noi.

Numeri e statistiche ci dicono che ci sono ancora molti margini di miglioramento, molte sono le abitudini che potremmo cambiare per una svolta più green. È vero che Firenze e Milano sono tra le città più virtuose in fatto di mobilità dolce, ma le ricerche condotte da Ipsos, leader mondiale per le ricerche statistiche, illustrate nel corso della prima mattina dell’ Expo Move ci dicono che il mezzo privato è ancora quello più gettonato anche per gli spostamenti brevi, per fare la spesa ad esempio o i tragitti casa-scuola-lavoro .

Esperienze innovative e sostenibili

A fronte di ciò, di un numero ancora troppo elevato di persone che utilizzano l’auto per gli spostamenti giornalieri, ci sono invece esperienze di mobilità alcune davvero innovative. Tra queste arriva dalla Sardegna. La famiglia Carboni coltiva l’amore per i cavalli da sempre, i loro cavalli hanno portato in giro per Alghero e altre città tanti turisti, oggi però la tradizione si rinnova e le carrozze sono diventate ibride proprio grazie all’elettrico . Una scelta dettata sopratutto per preservare la salute degli animali e non affaticarli eccessivamente. L’intuizione è stata apprezzata anche dall’asl di Foggia che utilizza le carrozze elettriche della Pegaso srl della famiglia Carbone per progetti di pet therapy e di assistenza per persone fragili: “Grazie a questa innovazione – ha commentato Stefano Carbone – è la carrozza che traina l’animale e non viceversa. Il cavallo insomma passa da essere servo del mezzo a lustro del mezzo” .

Scooter e bici elettriche invece sono ormai parte dell’offerta del trasporto urbano nei grandi capoluoghi, anche le spedizioni possono avvalersi di mezzi elettrici e le auto di ieri possono essere convertite. Grande sviluppo arriva anche dalla logistica, oggi sempre più impegnata per migliorare in ottica sostenibile anche il trasferimento delle merci .

