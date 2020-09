MaiSola, gli amici si mobilitano per Claudia, uccisa dal padre di sua figlia

Due anni appena, gioca, fa le cose che si fanno alla sua età. Forse ancora non si rende conto di ciò che è accaduto. I parenti cercano di proteggerla del vortice mediatico che le gira intorno. La mamma Claudia non c’è più. Claudia avrebbe voluto proteggerla, come ogni mamma non desidera altro verso la propria figlia, nessuno però ha protetto Claudia dalla violenza con cui il compagno e padre della piccola l’ha strappata alla vita una mattina di metà settembre prima di gettarsi dal ponte sospeso nel Comune di San Marcello Pistoiese, a 60 chilometri di distanza dal luogo dell’omicidio avvenuto a La Briglia nel Comune di Vaiano (Prato).

Dal 17 settembre scorso Claudia Corrieri è l’ennesima vittima di femminicidio, la quarantanovesima in Italia, la seconda in Toscana dall’inzio dell’anno. Claudia non c’è più a prendersi cura della sua bambina.

Per lei, per il suo futuro, è scattata una gara di solidarietà: in tanti, amici e conoscenti, si sono offerti di dare il proprio sostegno alla piccola ed è così che è nata una raccolta fondi sulla piattaforma Go Found Me, nel nome di Claudia. Una ragazza amatissima nel suo paese dove insegnava ballo e pilates.

#MaiSola l’hashtag lanciato per Claudia