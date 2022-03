Le priorità di Prato? Aule e palestre. Giovanisì resta in ascolto con “Siete Presente”

Siete Presente, Giovanisì a Prato

Più aule, più laboratori e palestre. L’urgenza principale di studentesse e studenti delle superiori pratesi sono gli spazi . Gli interventi che in mattinata si alternano nel palazzo della provincia di Prato per la terza tappa del tour di “Siete Presente” girano attorno a questo tema, più che ai trasporti.

Tutti all’ascolto

Nella sala consiliare ci sono una quarantina di ragazzi, tra rappresentanti di istituto, membri del Parlamento regionale degli studenti e delle Consulte provinciali. Arrivano da tutti gli istituti superiori del territorio. Ad ascoltarli, come prevede la formula del percorso di ascolto promosso da Regione e Giovanisì, ci sono Bernard Dika, consigliere del presidente della Regione per le politiche giovanili e anima di questo tour, il presidente della Provincia di Prato e sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli, tecnici e funzionari di Provincia e Regione che si occupano di trasporti e edilizia scolastica.

C’è anche l’assessore Stefano Ciuoffo che poi passa il testimone a Cristina Manetti, portavoce del presidente della giunta regionale. In chiusura, collegato per un saluto finale, il presidente della Regione Eugenio Giani, che rivolge alle ragazze un augurio per l’8 marzo e ricorda come l’attuale amministrazione punti a far sì che “la Toscana abbia tra i propri tratti fondamentali l’amore per i giovani e politiche specifiche che li facciano sentire il presente, non solo il futuro della nostra comunità. Noi con Giovanisì lo stiamo facendo” .

La situazione di Prato

Il contesto pratese ha le sue particolarità: se il patrimonio edilizio è un po’ datato, in questi anni la popolazione studentesca è cresciuta grazie alle specificità dell’offerta formativa messa in campo (un esempio su tutti l’indirizzo biomedico del “Livi” o del “Cicognini”).



Il presidente della Provincia Puggelli non si sottrae alle sollecitazioni dei ragazzi. Puggelli sottolinea che sul fronte dell’edilizia scolastica “la Provincia di Prato ha fatto e sta facendo passi in avanti enormi”. Ricorda inoltre il lavoro in corso per non perdere l’occasione del Pnrr: “Nuovi cantieri che porteranno a oltre 11milioni di euro di investimenti per la costruzione di una nuova scuola sul polo via Galcianese, per la demolizione e ricostruzione della succursale del ‘Copernico’ e l’adeguamento sismico del ‘Dagomari’”. Anzi, dice Puggelli, “in queste settimane abbiamo aperto un bando per la ricerca di immobili in locazione per fare aule, proprio con la finalità di far fronte a quelle classi che dovranno essere spostate per far spazio a quei lavori”.

Superare i problemi

In apertura l’assessore Ciuoffo aveva richiamato l’impegno della Regione nella fase più acuta del Covid sulla connettività delle scuole per assicurare a tutti la didattica a distanza . Poco dopo Cristina Manetti si soffermerà su “umanità e maturità” di ragazze e ragazzi che “nell’esposizione delle questioni hanno mostrato di tenere non solo ai propri problemi ma anche alle difficoltà dei propri insegnanti”.

A tirare le fila della giornata è Bernard Dika. “Insieme alla Provincia – dice – la Regione è in campo per assicurare più risorse possibili nell’edilizia. In questi anni abbiamo sempre visto inaugurare scuole medie, elementari, asili, ma poche scuole superiori. Le risorse ora ci sono e possiamo dare nuove opportunità alle nuove generazioni e superare i problemi una volta per tutte ”.

Il tour di “Siete presente” è promosso dalla presidenza della Regione Toscana e Giovanisì, finanziato dalla Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche giovanili e realizzato in collaborazione con Upi Toscana e Fondazione Sistema Toscana.