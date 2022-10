Tramvia, cambia il cantiere in San Marco. Tutti i provvedimenti alla viabilità e trasporto pubblico

Da lunedì 24 ottobre si apre una nuova fase per i cantieri della tramvia in piazza San Marco a Firenze che porteranno a nuovi provvedimenti in merito alla viabilità e alle linee dei bus.

Lo step successivo è in programma nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 ottobre e riguarda sia la piazza che via Cavour. I provvedimenti saranno eseguiti dalle 21 di venerdì in modo da arrivare all’assetto definitivo prima dell’avvio del servizio del trasporto pubblico. In piazza San Marco sarà modificato il cantiere attuale con la riapertura di una corsia da via La Pira in direzione di via Arazzieri sulla porzione ripavimentata. Contestualmente il cantiere andrà occupare tutta la restante parte della piazza lato basilica con la chiusura dell’attuale corsia da via Cavour verso via La Pira.

In questa fase è previsto l’avvio del primo cantiere in via Cavour nel tratto da via Micheli a piazza San Marco e riguarda il rifacimento dei sottoservizi e, a seguire, la realizzazione della sede tranviaria. La strada sarà comunque chiusa da viale Matteotti con accesso consentito per gli autorizzati. I lavori in corrispondenza dell’incrocio di via Salvestrina-via Micheli saranno eseguiti in due fasi in modo da garantire comunque il transito agli autorizzati (da via Salvestrina in direzione di via Micheli). Anche via della Dogana sarà chiusa con accesso garantito ai passi carrabili. Le due fermate dei bus turistici attualmente in funzione in via della Dogana saranno spostate in piazza Savonarola. Si tratta di punti di salita e discesa dei turisti dove è esclusa la sosta dei mezzi.

Trasporto pubblico

Le modifiche del trasporto pubblico scatteranno in due step legate all’avvio in due fasi delle nuove cantierizzazioni. La maggioranza delle linee che oggi transitano in via Cavour saranno spostate su via La Marmora, ad eccezione della linea 7 che mantiene il collegamento Fiesole-stazione passando da via Nazionale e delle linee 10 e 25 che avranno il nuovo capolinea in piazza della Libertà.

Il secondo e più consistente step di modifiche sarà attivato da inizio servizio di sabato 29 ottobre, a seguito del nuovo assetto dei cantieri in piazza San Marco e in via Cavour che comporteranno la soppressione delle attuali fermate su via Cavour e del capolinea di via La Pira.