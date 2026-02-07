Il portale ufficiale della Toscana

Attualità

Autolinee Toscane alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 per gli spostamenti degli atleti

Dal 20 gennaio al 15 marzo, per tutta la durata dei Giochi, l’azienda garantirà il servizio di trasporto con 29 autisti specializzati e 7 mezzi, operando in alcuni dei territori simbolo delle competizioni invernali

Autolinee Toscane entra a far parte del sistema di mobilità delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, uno degli eventi sportivi più prestigiosi a livello mondiale.

Dal 20 gennaio al 15 marzo, per tutta la durata dei Giochi, l’azienda garantirà il servizio di trasporto con 29 autisti specializzati e 7 mezzi, operando in alcuni dei territori simbolo delle competizioni invernali.

Un impegno che va oltre l’aspetto operativo e che nasce dall’esperienza quotidiana maturata in Toscana: una vera e propria “staffetta” di competenze, professionalità e capacità di affrontare percorsi complessi e ritmi intensi.

Gli autisti sono impiegati in servizi di noleggio dedicati ad atleti, staff e addetti ai lavori, contribuendo al funzionamento del grande villaggio olimpico tra Val di Fiemme, Trentino, Cortina e Dobbiaco, anche in condizioni meteorologiche impegnative.

Con questa partecipazione, Autolinee Toscane mette alla prova la propria esperienza nel trasporto pubblico locale in un contesto internazionale di altissimo livello, confermando affidabilità, precisione e qualità del servizio, senza alcun impatto sul TPL regionale.

“Per Autolinee Toscane è un grande orgoglio essere parte delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 – dichiara l’Amministratore Delegato di Autolinee Toscane, Franco Middei –. È un riconoscimento al lavoro delle nostre persone e alla qualità dei nostri servizi. Partecipare a un evento di tale rilevanza mondiale significa portare in alto non solo il nome dell’azienda, ma anche quello della Toscana. Siamo pronti a dare il nostro contributo con entusiasmo, professionalità e spirito di squadra, tipico delle Olimpiadi”.

