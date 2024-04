Castelmuzio diventa salotto letterario con il Libro Parlante

Un evento letterario a Castelmuzio Borgo Salotto

Torna il Libro Parlante, il progetto di promozione della lettura gestito dal Comune di Trequanda in collaborazione con l’Associazione culturale Castelmuzio Borgo Salotto e Libraccio per invogliare sempre più giovani e non solo ad avvicinarsi al mondo dei libri. Un evento realizzato con il contributo del Consiglio regionale della Toscana a riconoscimento della valenza socio-culturale.

“Leggere per aprire le menti, ascoltare per parlare, conoscere per includere, imparare per tramandare, sentire per ascoltare, giocare leggendo per formare“: queste le parole che ispirano e guidano da sette anni il progetto del comune di Trequanda e l’associazione Castelmuzio Borgo Salotto per avvicinare alla lettura.

Il Libro Parlante torna a Castelmuzio

Nel Borgo Salotto, appena 200 abitanti, da aprile a ottobre la rassegna ‘Il Libro Parlante’ proporrà tanti eventi: laboratori di scrittura, letture ad alta voce, escursioni di ‘narranatura’, incontri dedicati ai libri e perfino un premio .

“Il festival nasce con lo scopo di curare il territorio – sottolineano dall’associazione Borgo Salotto – al fine di conservarlo e consegnarlo alle nuove generazioni, renderlo vivibile agli abitanti e interessante agli occhi di chi viene da fuori”.

Incontri, un festival e perfino un premio

Per i laboratori quattro incontri a costituire un ciclo per confrontarsi sulla scrittura. Sabato 27 e domenica 28 aprile Simona Baldelli proporrà ‘Leggere con il corpo’, un laboratorio per una ‘lettura a tre dimensioni’. Sabato 15 e domenica 16 giugno Denata Ndreca alle prese con un laboratorio di poesia dal titolo ‘Ritorno alla terra’.

Sabato 13 e domenica 14 luglio è atteso l’arrivo di Loredana Lipperini con ‘Le scrittrici fantastiche: come parlare di donne in mondi altri’ per confrontarsi su figure di riferimento come Shirley Jackson, Margaret Atwood, Chiara Palazzolo. Sabato 28 e domenica 29 settembre sarà la volta di Nadia Terranova con ‘Dalla parte di lei’.

Non mancherà poi un festival, di soli tre giorni, dal 31 maggio al 2 giugno: ‘Castellibro’, alla settima edizione, propone incontri e presentazioni su cibo e lettura, ad alternare esibizioni musicali e cene a tema. Gli appuntamenti si svolgeranno sulla terrazza del belvedere di Castelmuzio che rende proprio l’idea del “Borgo Salotto”.

Com’è tradizione gran finale domenica 13 ottobre con il Premio letterario Borgo Salotto Scrive, che si tiene in occasione della Festa dell’olio novo. Un altro momento corale nel segno della cultura e della lettura a Castelmuzio.