Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Festa della Toscana, seduta solenne del Consiglio. Saccardi: “Libertà e lotta alla violenza di genere temi connessi”

L’Aula ricorda l’abolizione della pena di morte nel 1786 e la Giornata contro la violenza sulle donne. La presidente: “Elementi collegati. In entrambi i casi si parla di rispetto della vita, delle diversità, di educazione, di cultura”

/ Redazione
Seduta solenne

Diritti, libertà e lotta alla violenza di genere: temi tra loro correlati al centro della seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana. Il 25 novembre, Giornata internazionale per la lotta alla violenza sulle donne, l’assemblea regionale si riunisce per la Festa della Toscana, evento che ricorda l’abolozione della pena di morte avvenuta il 30 novembre 1786. Il tema di quest’anno è “Un ponte per la pace”

A presiedere la seduta la neo presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi: “Ogni volta che si rispettano i diritti e si rispetta l’altro si aumenta la libertà – ha spiegato – si aumentano anche i livelli di democrazia e credo che la Toscana su questo possa essere apripista e possa rappresentare un esempio per tante altre parti del mondo”.

Al centro dell’Aula è stata posta la bandiera della Regione con due scarpette rosse, adagiate su uno sgabello. La presidente ha spiegato di aver deciso di “racchiudere tutto in una seduta”  poiché “i due elementi sono fortemente collegati perché in entrambi i casi si parla di rispetto dei diritti, di rispetto della vita, di rispetto della libertà, delle diversità, di educazione, di cultura in generale. Penso che la Toscana – ha aggiunto  – abbia tutti i titoli perché è stata la prima terra che ha abolito la pena di morte, perché è stata la prima Regione che ha inventato il codice rosa nei percorsi per l’assistenza alle persone vittime di violenza, non solo le donne, ma i soggetti con fragilità e i minori. Credo che la Toscana sia il luogo giusto per poter parlare a testa alta di tutto questo”.

Istituita 25 anni fa, la Festa della Toscana viene celebrata ogni anni “per guardare meglio in avanti, per ricordarci che il cammino iniziato 260 anni fa non è compiuto e che spetta a noi continuarlo, che la Toscana continui ad essere per ciascuno di noi una comunità che non lascia indietro nessuno, una terra che crede nel valore dell’umanità e nella possibilità di un futuro più giusto, più libero e più umano, questa è la nostra Festa, dei diritti, della Toscana”.

Il 25° anniversario della Festa della Toscana

Ospite della seduta, il senatore e presidente dell’Istituto Viesseux Riccardo Nencini, in carica come presidente del consiglio regionale quando fu istituita la Festa della Toscana 25 anni fa.

“Già nel dicembre 2000, ha spiegato Nencini, pur in assenza di una legge specifica, la Toscana guardò all’opera di Pietro Leopoldo, e da allora il Consiglio regionale decise di scavare meglio quel periodo della storia della nostra regione, non particolarmente conosciuto. Come scrisse il grande poeta italiano Mario Luzi – ha ricordato Nencini – l’abolizione della pena di morte ad opera di Pietro Leopoldo fu un ‘atto fondante di questa terra e dello Stato cui apparteniamo’”.

Continuare a celebrare la Festa della Toscana, ha poi aggiunto Nencini, è “non solo e non tanto per ricordare un periodo significativo della nostra storia, ma soprattutto per avere la forza di tornare a difendere quei diritti che continuano ad avere un valore universale, e la nostra regione anche nel presente può vincere la battaglia della difesa della democrazia, della libertà e dell’inclusione, proprio ispirandosi a quell’atto simbolico di Pietro Leopoldo che fece distruggere le forche”.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Morta Bruna Pinasco, la moglie di Sergio Staino: era Bibi nelle vignette con Bobo

Si è spenta a 74 anni a causa di una malattia incurabile. La camera ardente sarà allestita al Castello dell'Acciaiolo di Scandicci

Attualità / Redazione

"Un fiume per amico": i disegni dei bambini in mostra all'Istituto degli Innocenti di Firenze

Il progetto che è nato nel 2010 può vantare quindici edizioni, oltre 300 scuole, 460 classi e più di 9.200 alunni coinvolti nell’arco di 15 anni, per sensibilizzare sul tema della protezione dell'ambiente

Attualità / Redazione

Biennale Blu Livorno, si è insediato il nuovo Comitato: la città punta a un respiro internazionale

La Biennale ha due obiettivi: proporre appuntamenti aperti al grande pubblico – tra divulgazione, spettacoli e iniziative educative – e offrire un punto di riferimento per studiosi, ricercatori e istituzioni, con un fitto calendario di incontri specialistici

Attualità

Violenza di genere: in Toscana 9 femminicidi nel 2024, aumentano i codici rosa

Attualità

Parità di genere: dalla Toscana un modello di autonomia grazie ai Fondi europei

Attualità

Toscana, la nuova Giunta regionale: ecco tutte le deleghe

Attualità

La salute delle donne: una mattinata per dire ‘Io non odio’

Attualità

La Toscana delle donne premia le eccellenze dello sport 2025

Attualità

Toscana delle donne, presentato il Libro Bianco sulla formazione contro la violenza di genere

I più popolari su intoscana

Enogastronomia / Marta Mancini

“Mangiarsi le parole”: a Firenze un festival dove il cibo incontra i libri

Cultura / Elisabetta Vagaggini

“Se venisse anche l’Inferno”, ciak in Toscana per il film di Samuele Rossi

Viaggi / Clara D'Acunto

L’autunno colora la Toscana, cinque percorsi tra natura e sapori

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.