Firenze Florence Show, 70 espositori tra piante rare e bonsai al giardino Corsini

Torna Firenze Flower Show, tra le più importanti fiere florovivaistiche nazionali. La manifestazione è pronta a portare colori e profumi grazie alla mostra mercato di piante rare e inconsuete che giunge alla XI edizione tra primaverili e autunnali. La location sarà ancora il Giardino Corsini che aprirà le sue porte il 27 e 28 settembre per consentire di entrare nel mondo dei migliori vivaisti e artigiani d’Italia.

La vicepresidente della Regione Toscana e assessora all’agroalimentare ha sottolineato che si tratta di un evento straordinario che si ripete tradizionalmente al giardino Corsini e che è diventato un appuntamento imprescindibile per la città. Una bellissima mostra delle piante rare e di tante inconsuete con molti eventi collaterali. A Firenze una mostra di questo tipo sta benissimo, non a caso il florovivaismo rappresenta una delle punte di diamante del sistema agricolo toscano.

Un settore che non solo contribuisce in modo significativo al Pil e all’export della Toscana, ma che porta nel mondo l’immagine di una regione capace di unire innovazione, sostenibilità e bellezza. Eventi come Firenze Flower Show hanno il merito di avvicinare il grande pubblico a un patrimonio di conoscenze, tradizioni e competenze che i nostri produttori custodiscono e tramandano da generazioni.

Il Firenze Flower Show rappresenta un’importante vetrina internazionale per la valorizzazione delle eccellenze florovivaistiche, come ha ricordato la ideatrice del circuito italiano Flower Show, un’opportunità per promuovere la bellezza del territorio e il patrimonio di conoscenze che caratterizza la Toscana. Questo evento contribuisce a rafforzare il legame tra cultura, natura e innovazione, consolidando Firenze come punto di riferimento nel settore del verde e del paesaggio.

Firenze Florence Show con 70 espositori

Circa 70 espositori coloreranno e daranno vita a questo spettacolo naturalistico presentando le più rare e inconsuete varietà di piante derivanti da tutto il mondo, e i prodotti artigianali più particolari vicini al tema “green”. Anche quest’anno con l’attiva partecipazione e collaborazione di tutte le istituzioni locali tra cui Comune di Firenze, Regione Toscana, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali dell’Università di Firenze e numerosissime Associazioni e realtà fiorentine.

Il percorso che i visitatori potranno trovare passerà infatti per tutte le varietà botaniche più particolari, introvabili e di qualità: si potrà passeggiare immersi all’interno di una meravigliosa limonaia tra una vasta collezione di piante grasse e piante carnivore l’una più singolare dell’altra.

Dagli agrumi ornamentali ai bonsai

La spettacolarità dell’evento proseguirà poi nel giardino principale dove si potranno trovare introvabili agrumi ornamentali, con esemplari tra i più rari e antichi e una ricchezza di profumi e colori che non passerà sicuramente inosservata.

Non mancheranno ovviamente alberi da frutto, una vasta collezione di graminacee ornamentali, piante perenni, orchidee, bonsai ma anche di aceri giapponesi. E poi tante specie di bulbi da fiore, una vasta collezione di rose antiche e moderne e gli stravaganti kokedama.

Arredi, gioielli, ceramiche e laboratori

Il pubblico sarà coinvolto anche in un percorso che da sempre si intreccia con quello botanico, molti gli artigiani di nicchia provenienti da ogni parte d’Italia, ciascuno con la propria particolarità: dall’arredamento da giardino alla ceramica fino ai gioielli floreali, prodotti in vimini e tanto altro.

Come in ogni edizione, all’interno della manifestazione sarà allestito un angolo enogastronomico dove il pubblico potrà sostare e godere di deliziose primizie culinarie durante tutta la giornata. Non mancherà, anche quest’anno, un cocktail bar per degustare birre artigianali e drink floreali.

Ampio il ventaglio di attività collaterali gratuite che si susseguiranno per tutti i due giorni: gli esperti del settore metteranno al centro il giardinaggio di qualità e di conseguenza tutte le loro conoscenze in campo florovivaistico. Ma non solo: tanti i corsi sull’intreccio del vimini, sulla mise en place e tanto altro ancora. Saranno presenti anche meravigliosi Alpaca e attività particolari da svolgere anche insieme al proprio animale domestico.