Giorno del ricordo: la Toscana investe su storia, scuole e memoria del confine orientale

In occasione del Giorno del Ricordo, la Regione Toscana promuove un articolato programma di iniziative dedicate alle drammatiche vicende del confine orientale italiano, avvalendosi della competenza degli Istituti storici della Resistenza e dell’età contemporanea e del coinvolgimento del mondo scolastico.
Da anni, i progetti regionali sono curati dall’ISGREC e dall’Istituto storico toscano della Resistenza, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale.
Il programma 2025 prevede tre appuntamenti tra Firenze e Grosseto
Lunedì 9 febbraio, all’Innovation Center di Fondazione CR Firenze, si svolge la mattinata di approfondimento “Sulle tracce della storia. Viaggio sul confine orientale italiano”, rivolta alle studentesse e agli studenti toscani. Dopo i saluti istituzionali, la lectio magistralis di Costantino Di Sante affronta i temi di guerra, foibe ed esodo giuliano-dalmata.
In programma anche la proiezione di un video sull’Archivio Museo storico di Fiume e il dialogo con Silva Rusich, figlia di un deportato politico ed esule istriano.
Ampio spazio è dedicato agli esiti del progetto regionale e al gemellaggio Toscana–Buie, con la presentazione dei lavori realizzati da cinque gruppi di studenti. L’iniziativa è fruibile anche in streaming.
Martedì 10 febbraio, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, si tiene la presentazione del volume di Susanna Bino “Profughi dalla Venezia Giulia a Firenze: la vicenda dei Vanchetoni (1947-1948)”, che ricostruisce una pagina poco conosciuta dell’accoglienza dei profughi giuliani a Firenze attraverso documenti e testimonianze.
Il percorso si conclude mercoledì 11 febbraio a Grosseto, con un pomeriggio di riflessione organizzato da ISGREC, Provincia di Grosseto e ANPI sui temi del Ricordo.
Al centro, i luoghi della memoria, il valore educativo dei viaggi di studio sul confine orientale e il racconto dell’esperienza delle studentesse grossetane coinvolte nel progetto regionale, a conferma del ruolo della scuola come spazio privilegiato di trasmissione della memoria storica.