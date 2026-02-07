Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Giorno del ricordo: la Toscana investe su storia, scuole e memoria del confine orientale

Il 9, 10 e 11 febbraio tre iniziative organizzate dalla Giunta regionale per ricordare le drammatiche vicende del confine orientale italiano, in collaborazione con gli Istituti storici della Resistenza e dell’età contemporanea e il coinvolgimento delle scuole toscane

/ Redazione
Il Giorno del Ricordo - © Immagine creata con ChatGPT

In occasione del Giorno del Ricordo, la Regione Toscana promuove un articolato programma di iniziative dedicate alle drammatiche vicende del confine orientale italiano, avvalendosi della competenza degli Istituti storici della Resistenza e dell’età contemporanea e del coinvolgimento del mondo scolastico.

Da anni, i progetti regionali sono curati dall’ISGREC e dall’Istituto storico toscano della Resistenza, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale.

Il programma 2025 prevede tre appuntamenti tra Firenze e Grosseto

Lunedì 9 febbraio, all’Innovation Center di Fondazione CR Firenze, si svolge la mattinata di approfondimento “Sulle tracce della storia. Viaggio sul confine orientale italiano”, rivolta alle studentesse e agli studenti toscani. Dopo i saluti istituzionali, la lectio magistralis di Costantino Di Sante affronta i temi di guerra, foibe ed esodo giuliano-dalmata.

In programma anche la proiezione di un video sull’Archivio Museo storico di Fiume e il dialogo con Silva Rusich, figlia di un deportato politico ed esule istriano.

Ampio spazio è dedicato agli esiti del progetto regionale e al gemellaggio Toscana–Buie, con la presentazione dei lavori realizzati da cinque gruppi di studenti. L’iniziativa è fruibile anche in streaming.

Martedì 10 febbraio, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, si tiene la presentazione del volume di Susanna Bino “Profughi dalla Venezia Giulia a Firenze: la vicenda dei Vanchetoni (1947-1948)”, che ricostruisce una pagina poco conosciuta dell’accoglienza dei profughi giuliani a Firenze attraverso documenti e testimonianze.

Il percorso si conclude mercoledì 11 febbraio a Grosseto, con un pomeriggio di riflessione organizzato da ISGREC, Provincia di Grosseto e ANPI sui temi del Ricordo.

Al centro, i luoghi della memoria, il valore educativo dei viaggi di studio sul confine orientale e il racconto dell’esperienza delle studentesse grossetane coinvolte nel progetto regionale, a conferma del ruolo della scuola come spazio privilegiato di trasmissione della memoria storica.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

"Toscana Accessibile": uno spot e 51 progetti per promuovere e valorizzare le diversità

Il programma “Toscana Accessibile” pone al centro la diversità umana come risorsa, un impegno che nel biennio 2024-2025  si è concretizzato nel selezionare 51 progetti comunali, supportati con un finanziamento regionale di 5 milioni di euro

Attualità / Redazione

Autolinee Toscane alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 per gli spostamenti degli atleti

Dal 20 gennaio al 15 marzo, per tutta la durata dei Giochi, l’azienda garantirà il servizio di trasporto con 29 autisti specializzati e 7 mezzi, operando in alcuni dei territori simbolo delle competizioni invernali

Attualità / Redazione

Nuovo record per gli aeroporti di Firenze e Pisa: a gennaio oltre 500.000 passeggeri

Lo scalo fiorentino segna il miglior gennaio di sempre con 215mila passeggeri transitati e un miglioramento del +6,6% sull'anno precedente. Tra le rotte più trafficate: Parigi al primo posto, seguita da Londra, Barcellona, Roma e Madrid

Attualità

Francesco Maestrelli riceve le Ali del Pegaso dal Consiglio regionale

Attualità

Giorno della Memoria: studenti e istituzioni insieme per non dimenticare

Attualità

Il Consiglio regionale della Toscana riunito al Memoriale delle Deportazioni

Attualità

Arezzo, partito il cantiere del nuovo Ponte Buriano

Attualità

Il volontariato punta sui giovani, bando da 495mila euro per dare nuova linfa al terzo settore

Attualità

Tramvia, il punto sulla rete: progetti approvati e sviluppo metropolitano

I più popolari su intoscana

Made in Toscana / Raffaella Galamini

Tutela della biodiversità, Ferragamo in campo per preservare le razze bovine toscane

Ambiente / Redazione

Bioplastica, l’Università di Pisa scopre le frodi: la metà delle buste analizzate è fuori norma

Storie / Clara D'Acunto

Era senza una casa, ma l’arte l’ha salvata: la storia di Mei e dei sui disegni sul David in mostra a Prato

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.