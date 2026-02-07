Giorno del ricordo: la Toscana investe su storia, scuole e memoria del confine orientale

Il 9, 10 e 11 febbraio tre iniziative organizzate dalla Giunta regionale per ricordare le drammatiche vicende del confine orientale italiano, in collaborazione con gli Istituti storici della Resistenza e dell’età contemporanea e il coinvolgimento delle scuole toscane