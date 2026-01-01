Gli auguri di Giani per il 2026 prima del tradizionale tuffo in Arno: “La Toscana guarda al futuro”

Il tuffo del presidente Eugenio Giani per gli auguri di Buon 2026

Il tradizionale tuffo in Arno ha aperto la prima mattina del 2026 del presidente Eugenio Giani, che dalla sede della Società Canottieri ha inviato i suoi auguri a tutti i toscani.

“L’auspicio per l’anno che inizia oggi – ha dichiarato Giani – è che la Toscana prosegua il suo cammino verso un futuro dove i suoi valori fondativi di solidarietà, laboriosità e rispetto per i diritti di tutte e di tutti costruiscano la base di una comunità sempre più coesa e custode di quel gusto della libertà che da sempre rende i toscani partecipi delle vicende italiane ed internazionali. Salute e aiuto ai deboli, ambiente, sviluppo dell’economia, tutela del patrimonio culturale saranno al centro dell’azione politica dei prossimi mesi, particolarmente importanti per l’avvio e la conclusione di opere che disegneranno il futuro della Toscana che verrà”.

“Forza Toscana, un tuffo in Arno per augurarvi un magico 2026. Solidarietà e pace, ambiente e sport, lavoro e cultura…tante sfide davanti che possiamo vincere insieme. Io sono pronto a dare il massimo e voi?” ha concluso poi il presidente sui social. Un messaggio accompagnato dalla tradizione foto del tuffo in Arno.