Gucci e il legame con Scandicci, incontro in Comune: “Collaborazione rafforzata”

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Rilanciare una relazione storica, rafforzare il legame e riprendere un dialogo costante. Sono gli obiettivo emersi nel corso del confronto fra il marchio della moda di lusso Gucci e il Comune di Scandicci. “Un primo confronto sulle prospettive di relazione tra l’azienda e il territorio”, si legge nella nota dell’amministrazione.

Il colloquio è avvenuto nel palazzo comunale tra la sindaca Claudia Sereni e i vertici di Gucci – Francesco Falai, Gianluca de Ficchy e Stefania Orselli – e “ha posto al centro il valore del territorio, considerato da entrambe le parti un elemento prioritario sul quale costruire un percorso sempre più condiviso”.

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“Abbiamo trovato piena condivisione sull’importanza di mantenere forte il legame tra Gucci, Scandicci e il territorio metropolitano”, ha commentato la sindaca Sereni. “Abbiamo fiducia che da oggi si sia ulteriormente rafforzata la collaborazione con la Maison, che parte dalla ripresa di un dialogo costante – conclude la sindaca – faremo tutto il possibile perché questo confronto resti vivo e orientato a costruire opportunità concrete per il territorio e per le persone che lo abitano. Lo dobbiamo alla nostra storia, al comparto che conserva qui il miglior saper fare italiano, ai tanti lavoratori e lavoratrici, a tutti noi”.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati numerosi temi con l’obiettivo “di rilanciare una relazione storica e imprescindibile da entrambe le parti, restando competitivi e guardando insieme alle importanti sfide del futuro”.

I numeri di Gucci

Il colosso del lusso Kering torna a crescere nel secondo trimestre dell’anno e mostra segnali di ripresa anche Gucci, il suo brand più importante che da solo vale quasi il 40% dei ricavi.

Nel secondo trimestre la flessione dei ricavi della maison fiorentina ha rallentato al 3%, a quota 1,41 miliardi, a fronte del -9% del semestre, chiuso con vendite per 2,76 miliardi. Rispetto al primo trimestre le vendite nei negozi gestiti da Gucci sono salite del 7%, a 1,275 miliardi.

“Nel secondo trimestre Kering ha registrato un miglioramento delle performance, con un ritorno alla crescita dei ricavi. A livello di gruppo, osserviamo i primi segnali di progresso in termini di desiderabilità dei marchi, slancio commerciale e risultati operativi. Il trimestre ha inoltre evidenziato un’accelerazione sequenziale anche per Gucci, grazie alle iniziative intraprese negli ultimi mesi”, ha commentato il ceo Luca de Meo.