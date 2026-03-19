Gustopolis, al via la mostra mercato del tartufo marzuolo e dei prodotti tipici di Montopoli

gustopolis

Sabato 28 e domenica 29 marzo, il centro storico di Montopoli in Val d’Arno si anima con stand artigianali ed enogastronomici, talk, show cooking, laboratori e tante attività per i più piccoli. Al via una nuova edizione di “Gustopolis” che quest’anno diventa culmine di un percorso strutturato di promozione turistica e sviluppo locale.

L’evento – organizzato in coprogettazione dall’associazione culturale Arco di Castruccio insieme al Comune e grazie al contributo del Consiglio regionale – è stato presentato a palazzo del Pegaso di Firenze. L’obiettivo è quello di trasformare il tartufo marzuolo e i prodotti della terra in un volano per il marketing territoriale, integrando cibo, artigianato e turismo in un’unica visione .

“Gustopolis – ha detto la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi – è un esempio concreto di come tradizione, qualità e territorio possano generare sviluppo. Valorizzare il tartufo marzuolo, l’enogastronomia e l’artigianato significa sostenere le comunità locali e rafforzare l’identità della Toscana. Come Consiglio regionale crediamo in queste iniziative, capaci di unire promozione, turismo e crescita per tutto il territorio”. “Un lavoro di squadra possibile grazie al contributo del Consiglio regionale della Toscana e al grande impegno messo dall’associazione culturale Arco di Castruccio – ha aggiunto la sindaca Linda Vanni – Una due giorni di cultura, enogastronomia e turismo per valorizzare Montopoli nella sua autenticità.”

Il programma

Sabato 28 marzo, alle ore 9 in Sala Pio XII, Gustopolis parte con il convegno “Il Marzuolo e i prodotti identitari. Le comunità del cibo”. Un momento di riflessione su come il cibo, l’artigianato e il turismo rappresentino la vera strategia di sviluppo per il borgo.

Al convegno parteciperanno la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e l’assessore regionale al Turismo e alle attività produttive Leonardo Marras. Tra gli ospiti anche Antonella Brancadoro, direttrice dell’associazione nazionale Città del Tartufo, Daniela Mugnai di Vetrina Toscana, Valter Tamburini, presidente Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Sabrina Perondi, coordinatrice CNA agroalimentare e Massimo Rovai, presidente di Slow Food Toscana. A seguire ci sarà l’inaugurazione ufficiale, prevista per le ore 12 in Piazza 2 Giugno, con l’apertura degli stand.

Durante la due giorni sarà possibile visitare gli stand e seguire gli show cooking, sabato con Fulvia Puccioni e Benedetto Squicciarini e domenica con Gilberto Rossi e Luca Marianelli. Tra le attività pensate per bambini e famiglie c’è, il sabato pomeriggio nei giardini della scuola Divino Amore, una dimostrazione pratica di cerca e cavatura del tartufo con cane, ma anche laboratori di cucina tra cui quello speciale di decorazione delle uova di cioccolato. La domenica mattina il programma si apre con l’anello del tartufo, un’escursione alla scoperta del territorio.

Grazie al progetto “ARTour”, in collaborazione con Cna, piazza Michele da Montopoli ospiterà spazi dedicati alla valorizzazione dell’artigianato artistico locale, dalla ceramica alla pelletteria: un itinerario guidato tra eccellenze artigiane a cura della guida turistica Serenella Barbieri si snoderà tra le botteghe artigiane di Pelletterie Lignani, Arte e Fiori di Eleonora Latella, Ceramiche Rofi e Euphoria Artigiana.

La manifestazione ospiterà anche talk show di alto profilo: l’esperto di nutrizione Ciro Vestita, domenica alle 16.30 in sala consiliare, sarà intervistato da Cristiano Marcacci sul valore del tartufo nella dieta e nel benessere. A seguire si parlerà di donne, cibo e territorio.