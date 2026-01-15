Il portale ufficiale della Toscana

I distretti biologici toscani salgono a dodici: nasce quello Aldobrandesco

Riconosciuta la nuova realtà che riunisce i comuni grossetani di Pitigliano, Sorano, Semproniano, Castell’Azzara e Roccalbegna, le aziende agricole del territorio e le comunità locali

/ Redazione
Castell’Azzara

La rete dei distretti biologici della Toscana si allarga e tocca quota dodici, con il riconoscimento avvenuto nei giorni scorsi del distretto Aldobrandesco che riunisce i comuni grossetani di Pitigliano, Sorano, Semproniano, Castell’Azzara e Roccalbegna, le aziende agricole del territorio e le comunità locali.

“Una nuova realtà – ha commentato il presidente della Toscana Eugenio Giani – che va ad aggiungersi a quelle già esistenti e che rafforza il ruolo della Toscana come regione pioniera nella promozione di un’agricoltura sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Un percorso che la Toscana ha avviato ormai da anni grazie alla legge del 2019 e che dimostra la grande attenzione dedicata, in termini di sostegno ed investimenti, a questo modello di agricoltura”.

Soddisfatto anche l’assessore regionale a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras. “Il Distretto Biologico Aldobrandesco nasce dalla consapevolezza da parte degli attori locali pubblici e privati dei comuni coinvolti rispetto alla ricchezza storica, culturale, paesaggistica e naturale di questi territori per promuovere un modello di sviluppo basato sui valori dell’agricoltura biologica. Nel distretto convivono aree agricole montane fragili ma ricche di biodiversità, ed una presenza capillare di imprese attive soprattutto nella coltivazione di vite ed olivo e nell’allevamento e pesca nelle acque interne”.

909 aziende e prodotti d’eccellenza, dal vino all’olio

Nel distretto Aldobrandesco a fronte di una superficie totale dell’area di circa 55mila ettari, l’agricoltura occupa un posto importante: la SAU (Superficie Agricola Utilizzata) supera i 21mila ettari, e rappresenta l’attività principale. Si contano 909 aziende del comparto agricolo-forestale e della piscicoltura, sulle 1.611 totali attive sul territorio.

Prevalgono le coltivazioni di olivo e vite, presenti fin dall’antichità. Si producono sia olio Toscano a marchio IGP, ottenuto da una mescolanza di olive di diverse varietà, e vini: la DOCG Montecucco (Roccalbegna), la DOC Bianco di Pitigliano a Pitigliano e Sorano e la DOC Sovana. Tutto il territorio è ricompreso nella DOC Maremma.

I vigneti del Montecucco – © Marta Mancini

Semproniano, Roccalbegna e Castell’Azzara fanno parte anche delle “Strade del Vino Montecucco e dei Sapori d’Amiata”; Pitigliano, Roccalbegna, Semproniano e Sorano della “Strada del Vino e dei Sapori Colli di Maremma”, una delle più importanti d’Italia che attraversa i territori di 13 comuni.

L’attenzione all’agricoltura e all’agroalimentare di qualità emerge anche dall’elenco dei PAT (Prodotti Agroalimentari tradizionali Toscani): il Pecorino delle cantine di Roccalbegna, il Fagiolo borlotto nano di Sorano, lo Sfratto di Pitigliano. Da sottolineare che circa 400 aziende del comparto agricolo sono biologiche (il 48% di SAU è coltivata con metodo biologico).

