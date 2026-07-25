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Ictus in gravidanza: all’ospedale San Luca di Lucca salvati madre e bambino

La donna, che era incinta di poche settimane, è stata trattata in maniera tempestiva e in seguito ha partorito con cesareo al settimo mese senza complicazioni

/ Redazione
- © Aditya Romansa - Unsplash

Un intervento tempestivo che ha salvato due vite all’ospedale San Luca di Lucca. Una giovane donna, alle prime settimane di gravidanza, colpita da ictus ischemico, è stata trattata in maniera veloce e adeguata grazie alla somministrazione di terapia fibrinolitica endovenosa, consentendo un recupero neurologico significativo e riuscendo successivamente a partorire con taglio cesareo al settimo mese senza complicanze.

Il malore improvviso a febbraio

Il bambino è in buona salute, così come la madre, che prosegue i controlli cardiologici ambulatoriali e presenta un quadro stabile, come ha reso noto l’Asl Toscana Nord ovest.
Il malore è avvenuto a febbraio quando la paziente è arrivata in Pronto soccorso con improvviso deficit motorio dell’emilato sinistro, disturbo dell’eloquio, peggioramento della vigilanza e insufficienza respiratoria: gli esami neuroradiologici e cardiologici eseguiti in urgenza hanno confermato un ictus ischemico acuto, verosimilmente associato a una grave cardiopatia emboligena in precedenza non nota.

I medici hanno avviato la fibrinolisi endovenosa e la paziente è stata ricoverata in Stroke unit – Neurologia, nel reparto diretto da Marco Vista, con progressivo miglioramento clinico. I controlli ginecologici seriati non hanno evidenziato complicanze per il feto.

Il cesareo al settimo mese

Dopo ulteriori accertamenti cardiologici al San Luca e all’Opa di Massa e l’avvio della riabilitazione al settimo mese la donna ha eseguito un parto cesareo, senza ulteriori problemi per madre e bambino.

L’Asl Toscana nord ovest ha ringraziato tutti i professionisti coinvolti per la tempestività e l’integrazione multidisciplinare, che hanno consentito di salvare madre e bambino e ricorda ai cittadini l’importanza di riconoscere subito i sintomi dell’ictus (asimmetria del volto, debolezza a un arto, difficoltà a parlare) e chiamare immediatamente il 112.

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