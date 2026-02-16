Il portale ufficiale della Toscana

Il Comune di Pisa premia il tennista Francesco Maestrelli dopo gli Australia Open

Consegnata una targa di riconoscimento per il grande traguardo sportivo raggiunto dal campione pisano

/ Redazione
Il tennista Maestrelli premiato dal Comune di Pisa

Il Comune di Pisa ha premiato oggi, con una cerimonia che si è tenuta in sala Baleari a Palazzo Gambacorti, il tennista pisano Francesco Maestrelli dopo la sua impresa agli Australia Open 2026.

Alla presenza del sindaco, Michele Conti, e dell’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa, l’amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio con una targa di riconoscimento con la scritta “Melbourne chiama … Pisa risponde! Il primo pisano agli Australian Open, con riconoscenza e orgoglio”.

Maestrelli ha vinto tre tornei Challenger nel 2025, fino al traguardo raggiunto agli Australian Open 2026, con il superamento delle qualificazioni, l’accesso al tabellone principale, la prima vittoria in un torneo del Grande Slam e la sfida con Novak Djokovic.

“Al torneo degli Australian Open abbiamo tifato tutti per te – ha dichiarato il sindaco di Pisa, Michele Conti hai portato alto il nome dell’Italia e della città di Pisa e per questo ti ringraziamo e siamo orgogliosi dei tuoi risultati. Risultati che sono sicuramente frutto di un grande sacrificio tuo e della tua famiglia che ti sostiene. Il tuo grande impegno, la tua determinazione e dedizione per il tennis ti hanno portato già lontano e siamo sicuri che ci farai sognare ancora. La nostra città ha voluto stamani darti questo riconoscimento per ringraziarti del tuo impegno nel tenere alta la bandiera pisana nel mondo”.

“Siamo veramente orgogliosi di avere avuto il primo pisano agli Australian Open del gennaio scorso e ci auguriamo che ben presto possa darci altre soddisfazioni – ha aggiunto l’assessore allo sport Frida ScarpaMaestrelli rappresenta veramente uno stimolo e un’ispirazione per tutti i giovani. È un ragazzo che ha portato avanti con tanti anni di sacrifici l’attività sportiva e contestualmente quella di studio universitaria. Quindi per noi questa premiazione è un messaggio di positività dei valori dello sport che lanciamo a tutta la nostra comunità sulla scia delle belle storie di sport e sacrifici che ci arrivano dalle olimpiadi invernali».

