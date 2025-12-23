La parola “Pace” sui campi di Pisa: la scritta di 180 metri realizzata da un robot

La scritta Pace

Una scritta di pace realizzata con robot tagliaerba elettrici dotati di sistemi di navigazione satellitare è comparsa nella campagna di San Piero a Grado, alle porte di Pisa. La parola latina PAX è stata disegnata su circa tre ettari di tappeto erboso per trasmettere un messaggio universale di pace e armonia attraverso il paesaggio agrario, utilizzando tecnologie di automazione a basso impatto ambientale.

L’intervento, esteso per circa 180 metri, è visibile anche dagli aerei in fase di atterraggio all’aeroporto “Galileo Galilei” ed è stato concepito come un’azione non invasiva, pienamente integrata nel contesto territoriale.

Il progetto è stato ideato e realizzato dal gruppo di ricerca del CeRTES – Centro Ricerche Tappeti Erbosi Sportivi dell’Università di Pisa. “La scelta della parola PAX risponde a un elevato valore comunicativo, capace di trasmettere un messaggio chiaro e immediato attraverso il linguaggio del paesaggio”, spiegano dal CeRTES.

Dal punto di vista tecnico, la scritta è stata ottenuta programmando i robot per effettuare il taglio dell’erba a due diverse altezze. Questa modalità ha consentito di creare un contrasto cromatico stabile nel tempo, rendendo la parola leggibile sia da terra sia da piattaforme aeree e satellitari.

Il lavoro è stato sviluppato dal gruppo di ricerca del Centro Ricerche Tappeti Erbosi Sportivi dell’Università di Pisa, coordinato da Marco Volterrani, con la collaborazione di Simone Magni, Giuliano Sciusco, Tommaso Federighi, Marco Fontanelli, Mattia Fontani, Lisa Caturegli e Maria Giulia Parrinelli. L’area sperimentale è stata messa a disposizione dall’azienda Bindi Pratopronto Nord di Marco Bindi.