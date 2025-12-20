Il portale ufficiale della Toscana

Sostenibilità, Toscana protagonista al Bauhaus4Med a Salonicco con due progetti

I team hanno conquistato il podio dell’Hackathon internazionale per creare spazi, prodotti e stili di vita ispirati ai principi del Bauhaus. Marras: “Un’occasione di dialogo transnazionale“

/ Redazione
La Regione Toscana al Bauhaus4Med

Toscana protagonista al Bauhaus4Med a Salonicco, in Grecia. Due progetti coordinati da team toscani hanno conquistato il podio dell’Hackathon internazionale Bauhaus4Med, nato per promuovere la creazione di spazi, prodotti e stili di vita ispirati ai principi fondamentali del Bauhaus (estetica, sostenibilità e inclusività) nell’ambito del programma Interreg Euro-Med.

Le proposte provengono da due dei tre team di studenti del Dipartimento di Architettura (DIDA) dell’Università degli Studi di Firenze, che hanno preso parte all’iniziativa.

Un’occasione di dialogo transnazionale

“Un evento di rilievo internazionale – ha commentato l’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marrasche ha riunito giovani progettisti provenienti da diversi Paesi del Mediterraneo. Durante l’Hackathon i partecipanti si sono confrontati su temi chiave per il futuro delle comunità mediterranee: adattamento ai cambiamenti climatici, gestione dell’acqua, qualità e cura degli spazi pubblici, partecipazione dei cittadini, innovazione digitale e attenzione all’ambiente e alle piccole imprese. Un’occasione di dialogo transnazionale che ha permesso ai team di sviluppare idee e soluzioni condivise per migliorare la vita nei territori mediterranei”.

La Regione Toscana al Bauhaus4Med 2025

I valori del Nuovo Bauhaus Europeo

L’iniziativa, ospitata dalla Regione della Macedonia Centrale in Grecia ha rappresentato uno dei momenti principali del percorso europeo dedicato a immaginare luoghi più sostenibili, belle e accoglienti, in linea con i valori del Nuovo Bauhaus Europeo.

Tre i progetti toscani selezionati dal Comitato di valutazione per partecipare all’Hackathon: Soham coordinato da Aurora Giuntini e Gabriela Caballero Villa, Minu.ti di Virginia Piombino e Giulia Costa e Situla Acquae di Delfo Rosario Ciriano e Costanza Zingoni. I primi due hanno conquistato secondo e terzo posto, mentre il primo se l’è aggiudicato un progetto greco. “Un risultato di grande rilievo per la Toscana – ha aggiunto Marras – che conferma in tal modo la qualità della formazione e la capacità progettuale dei suoi giovani talenti”.

Il progetto Bauhaus4MED atteso a Firenze

I tre progetti vincitori saranno presentati all’evento finale del progetto Bauhaus4MED, che si terrà a Firenze il 14 e 15 maggio 2026, ospitato dalla Regione Toscana. L’appuntamento sarà l’occasione per condividere i risultati del percorso, valorizzare le migliori idee sviluppate e rafforzare le collaborazioni tra territori mediterranei, istituzioni, università e giovani professionisti.

