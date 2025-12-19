Il portale ufficiale della Toscana

Fondazione Biotecnopolo di Siena, Annalisa Santucci nominata vicepresidente

Consolidata  la governance dell’ente in una fase strategica per la prevenzione e la sicurezza sanitaria: “Rafforzare le attività di ricerca con una particolare attenzione al sostegno ai giovani ricercatori”

/ Redazione
Ricerca - © Microgen

La professoressa Annalisa Santucci nominata vicepresidente della Fondazione Biotecnopolo di Siena. La nomina, fa sapere l’ente,  si inserisce in una fase particolarmente significativa, caratterizzata dal consolidamento delle linee di ricerca e dal potenziamento delle collaborazioni a livello nazionale e internazionale. Il Biotecnopolo di Siena è infatti coinvolto in progetti strategici dedicati alla prevenzione e alla sicurezza sanitaria nel contesto scientifico italiano ed europeo.

“Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e con grande impegno – ha dichiarato la professoressa Santucci  – Metterò a disposizione la mia esperienza accademica e scientifica per contribuire a rafforzare le attività di ricerca con una particolare attenzione al sostegno ai giovani ricercatori. Credo molto nel valore di questo progetto e nel ruolo nazionale che il Biotecnopolo di Siena può svolgere come hub di innovazione”.

“Il suo profilo scientifico – ha commentato il presidente della Fondazione Biotecnopolo di Siena, Marco Montorsi, – e la sua profonda conoscenza del sistema della ricerca e della formazione potranno rappresentare un valore aggiunto. Il Consiglio di amministrazione sta lavorando per accompagnare la crescita del Biotecnopolo con serietà e visione, consolidandone il ruolo come riferimento nazionale e internazionale”.

Il ruolo del Biotecnopolo di Siena

La Fondazione rafforza così il contributo strategico al sistema della prevenzione e della salute pubblica.

Il Biotecnopolo  ha come missione lo sviluppo della ricerca applicata e dell’innovazione nel settore delle biotecnologie e delle scienze della vita. Tra i suoi obiettivi rientrano anche la creazione di una rete internazionale per il contrasto alle pandemie e la promozione e il coordinamento delle attività di studio, ricerca, sviluppo tecnico-scientifico e trasferimento tecnologico.

 

Topics:

